Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) заявила об определенном привкусе горечи в связи с масштабным обменом заключенными между Россией, Беларусью и Западом. "Убийца и другие преступники, осужденные справедливым судом, теперь выходят на свободу в обмен на людей, которые просто воспользовались своим правом на свободу выражения мнений", - говорится в пресс-релизе AI, распространенном в четверг, 1 августа.

Поэтому правозащитники считают осуществленный обмен "шагом к расширению безнаказанности". "Российское правительство может почувствовать смелость совершать дальнейшие политические аресты и нарушения прав человека, не опасаясь последствий", - заявил заместитель генерального секретаря AI в Германии Кристиан Мир (Christian Mihr).

При этом он приветствовал освобождение российских политзаключенных в рамках сделки. "Они прошли через невероятные вещи. В некоторых случаях им отказывали в надлежащей медицинской помощи или контакте с родственниками во время содержания под стражей, - подчеркнул Мир. - Очевидно, что президент Путин эксплуатирует закон в своих интересах, используя политических заключенных в качестве разменной монеты".

Вашингтон: Гершкович, Уилан, Курмашева и Кара-Мурза на свободе

Президент США Джо Байден подтвердил освобождение из российских тюрем Эвана Гершковича, Пола Уилана, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы. Он назвал сделку по обмену заключенными "дипломатическим подвигом" и поблагодарил за помощь союзников, включая Германию. Байден также опубликовал фото с освобожденными Гершковичем, Уиланом и Курмашевой. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что все трое находятся на пути в Соединенные Штаты.

Эмма Такер, главный редактор американского издания The Wall Street Journal, для которого писал обменянный в числе прочих журналист Гершкович, заявила, что освобождение было осуществлено "в обмен на российских агентов, виновных в серьезных преступлениях, и это было предсказуемо, поскольку других решений не было, учитывая цинизм президента (Владимира) Путина". Такер поблагодарила администрацию США и лично президента Джо Байдена за приложенные усилия для освобождения Гершковича.

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