Канцлер ФРГ выразил благодарность странам Европы и США за помощь в подготовке обмена. "Наше общество характеризуется гуманизмом", - подчеркнул он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц "очень обстоятельно" пообщался с прибывшими в аэропорт Кельна/Бонна бывшими политзаключенными из России и Беларуси и был очень тронут этим общением. Об этом рассказал сам Шольц в своем втором за ночь с четверга на пятницу, 2 августа, заявлении для прессы, сделанном им в связи с обменом политзаключенными между РФ, РБ и странами Запада, ставшим самым масштабным со времен холодной войны.

По его словам, все формальности, связанные со въездом бывших заключенных в Германию, уже улажены и "в ближайшие дни речь будет идти о том, чтобы оказать прибывшим поддержку в сфере здоровья и предоставить всю необходимую помощь".

Многие из прибывших из России экс-заключенных "не рассчитывали на то, что произошло сейчас", и их до сих пор переполняют чувства, связанные с тем, что они все же так неожиданно оказались на свободе, поделился Шольц.

"Многие из них опасались не только за свое здоровье, но и за свою жизнь - и об этом нужно четко сказать, - и поэтому так важно, что теперь мы обеспечили им защиту здесь", - добавил он.

В то же время глава правительства Германии выразил благодарность ряду стран Европы, в особенности Словении, а также США за то, что операция по обмену завершилась успешно. В Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже были осуждены россияне Артем и Анна Дульцевы. В рамках состоявшегося обмена они вернулись в РФ.

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