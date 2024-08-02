Корреспондент WSJ, экс-морпех и журналистка татаро-башкирской службы "Радио Свобода" прилетели из Турции на авиабазу Эндрюс, где их встретили президент США Байден и вице-президент Харрис.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также гражданка России и США, журналистка татаро-башкирской службы "Радио Свобода" Алсу Курмашева вернулись в Соединенные Штаты в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и странами Запада. Вылетевший из Турции самолет приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд поздним вечером четверга, 1 августа (по местному времени). Их приветствовали президент США Джозеф Байден, вице-президент Камала Харрис, а также родные.

На момент публикации оставалось неясным, прибудет ли в США российский оппозиционный политик и публицист Владимир Кара-Мурза, также выпущенный в рамках обмена и обладающий грин-картой Соединенных Штатов.

Президент США выразил благодарность союзникам

"Я был абсолютно уверен, что мы сможем это сделать. Именно это я имел в виду, когда сказал, что альянсы имеют значение", - заявил Байден. Все освобожденные американцы, а также Кара-Мурза проявили "невероятное мужество" после того, как были незаконно лишены свободы в РФ, указала Харрис.

Глава Белого дома поблагодарил за поддержку союзников Вашингтона - страны, которые, по словам президента США, помогали вести переговоры по обмену. Ранее в тот же день он пообещал добиваться освобождения американских граждан, которые "необоснованно находятся в заключении или взяты в заложники" в других странах.

Масштабный обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада состоялся 1 августа в столице Турции Анкаре. РФ передала 16 человек, в том числе помилованного в Беларуси гражданина Германии. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

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