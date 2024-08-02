Foto: AP/Scanpix/LETA

Корреспондент WSJ, экс-морпех и журналистка татаро-башкирской службы "Радио Свобода" прилетели из Турции на авиабазу Эндрюс, где их встретили президент США Байден и вице-президент Харрис.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, а также гражданка России и США, журналистка татаро-башкирской службы "Радио Свобода" Алсу Курмашева вернулись в Соединенные Штаты в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и странами Запада. Вылетевший из Турции самолет приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд поздним вечером четверга, 1 августа (по местному времени). Их приветствовали президент США Джозеф Байден, вице-президент Камала Харрис, а также родные.

На момент публикации оставалось неясным, прибудет ли в США российский оппозиционный политик и публицист Владимир Кара-Мурза, также выпущенный в рамках обмена и обладающий грин-картой Соединенных Штатов.

Президент США выразил благодарность союзникам

"Я был абсолютно уверен, что мы сможем это сделать. Именно это я имел в виду, когда сказал, что альянсы имеют значение", - заявил Байден. Все освобожденные американцы, а также Кара-Мурза проявили "невероятное мужество" после того, как были незаконно лишены свободы в РФ, указала Харрис.

Глава Белого дома поблагодарил за поддержку союзников Вашингтона - страны, которые, по словам президента США, помогали вести переговоры по обмену. Ранее в тот же день он пообещал добиваться освобождения американских граждан, которые "необоснованно находятся в заключении или взяты в заложники" в других странах.

Масштабный обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада состоялся 1 августа в столице Турции Анкаре. РФ передала 16 человек, в том числе помилованного в Беларуси гражданина Германии. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit