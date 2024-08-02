Приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченца и освобожденный в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада Вадим Красиков был сослуживцем сотрудников охраны президента РФ Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в пятницу, 2 августа.

"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности "…" Когда он служил в "Альфе" (спецподразделение Центра специального назначения ФСБ. - Ред.), то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Естественно, они друг друга приветствовали вчера", - пояснил Песков.

NYT: Красиков для Путина - "символ верного солдата"

Сам Путин считает Красикова своим другом, пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на спецпосланника и координатора Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США Джеймса Рубина. Президент РФ видел в россиянине "символ верного солдата, исполняющего свой долг перед российским государством", и человека, "выполняющего миссию государственной важности", отметил собеседник NYT, близкий к Кремлю и участвовавший в некоторых переговорах по обмену заключенными. По его словам, освобождение Вадима Красикова послужило бы "сигналом всем ребятам", что Россия "вас не оставит".

При этом собеседник The Washington Post из РФ отметил, что "у Путина в голове был лишь Красиков". "Кремль был готов многое отдать за Красикова, но не хотел создавать впечатление, что он готов многое отдать за него", - пишет WP.

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