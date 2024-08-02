Освобожденные из российских колоний оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Андрей Пивоваров в пятницу, 2 августа, встретились с журналистами в редакции Deutsche Welle в Бонне.

Владимир Кара-Мурза напомнил фразу из Талмуда, выбитую на медали "Праведника народов мира": "Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир". Он подчеркнул, что в результате обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом были спасены жизни 16 человек, содержавшихся в тюрьмах РФ и РБ.

Кара-Мурза вспомнил фразу сотрудника ФСБ в штатском, который сопровождал освобожденных политзаключенных в самолете, летевшем из России в Турцию: "Смотрите, смотрите, последний раз видите родину". "Я ему сказал: я историк по образованию, я не только верю и думаю, я точно знаю, что я и все мы в Россию обязательно вернемся. И что обязательно настанет тот день, когда Россия станет свободной, нормальной, цивилизованной, европейской страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что этот день настанет", - рассказал Кара-Мурза.

Андрей Пивоваров призвал не ассоциировать россиян с той политикой, которую ведет руководство РФ. "Я бы хотел, пользуясь возможностью, обратиться к странам Запада - чтобы они обратили внимание на простых людей в России", - сказал он. По словам Пивоварова, обычные россияне не поддерживают войну, как бы это ни пыталась представить российская пропаганда, но они нуждаются в поддержке, так как в текущих условиях в стране они просто пытаются выжить. Он призвал страны Запада, в том числе, не усложнять получение виз для обычных россиян, которые не поддерживают ведение войны в Украине.

Илья Яшин заявил, что он с первого дня пребывания в тюрьме просил не включать его ни в какие списки для обмена. По словам Яшина, он до последнего дня боролся за свое право оставаться в России. За несколько дней до обмена к нему в камеру пришли сотрудники ФСИН, требуя от него подписать прошение о помиловании, но "я сказал абсолютно четко и недвусмысленно, что не буду никогда просить прощения у человека, которого считаю убийцей и тираном". Яшин зачитал перед журналистами свое заявление с требованием оставить его в РФ, которое написал перед самым обменом. Он подчеркнул, что считает свое выдворение из страны незаконным.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !