В пятницу вечером Пентагон объявил, что на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке командование США решило дополнительно разместить поблизости несколько военных кораблей и истребителей.

В Средиземное море — "для защиты американского контингента и Израиля" — направлена авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с кораблем "Авраам Линкольн".

Помимо собственно авианосца в ударную группу обычно входит по меньшей мере один крейсер, пара эсминцев и корабли сопровождения. Личный состав одной АУГ составляет порядка 7500 человек.

Решение усилить американское военное присутствие в регионе было принято после того, как Иран и его союзники пообещали Израилю "неотвратимое возмездие" за смерть лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Хании, убитого в среду в Тегеране, и убитого во вторник командира "Хезболлы" в Бейруте Фуада Шукра.

Власти Израиля при этом не подтверждают и не опровергают обвинения в убийстве обоих лидеров.

Министр обороны США Ллойд Остин также распорядился направить на Ближний Восток еще несколько крейсеров и эсминцев, способных противостоять ударам баллистических ракет, и новую эскадрилью истребителей.

Как именно Тегеран собирается отомстить Израилю, неизвестно, но в пятницу вечером диктор государственного телевидения Ирана объявил, что "в ближайшие часы мир станет свидетелем необычных сцен и важнейших событий".

Ранее источник, близкий к "Хезболле", сообщил агентству AFP, что в среду иранские чиновники встретились в Тегеране с представителями так называемой "оси сопротивления" (свободного альянса поддерживаемых Тегераном групп, враждебных Израилю), чтобы обсудить и скоординировать свои дальнейшие шаги.

"Обсуждались два сценария: одновременный ответ Ирана и его союзников или поэтапный ответ каждой из сторон", — цитирует агентство анонимного информатора, знакомого с подробностями встречи.

Большинство экспертов давно предупреждают, что вооруженный конфликт Израиля с ХАМАС, вот уже 10 месяцев продолжающийся в секторе Газа, может перерасти в очередную полномасштабную войну на Ближнем Востоке с участием целого ряда государств.

Как утверждается в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, "Авраам Линкольн" направляется в Средиземное море, как раз чтобы "снизить вероятность региональной эскалации со стороны Ирана или его партнеров и марионеток".

"После трагического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября министр обороны вновь напомнил, что Соединенные Штаты будут защищать свой военный контингент и свои интересы в [Ближневосточном] регионе, включая нашу непоколебимую приверженность защите Израиля", — добавила она.

При этом Сингх уточнила, что АУГ "Авраам Линкольн" лишь заменит другой точно такой же авианосец США (типа "Нимиц"), уже находящийся в Ближневосточном регионе "Теодор Рузвельт".

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