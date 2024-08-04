После президентских выборов в Венесуэле, победителем которых был в третий раз объявлен лидер страны Николас Мадуро, власти объявили о жестких мерах в отношении демонстрантов. В ходе протестов задержаны две тысячи человек, заявил Мадуро.

Выступая перед своими сторонниками, он пообещал отправить задержанных в тюрьмы строгого режима Токорон и Токуйито. "В этот раз пощады не будет", - пригрозил он.

Оппозиция обещает продолжить протесты

В тот же день по всей стране прошли многотысячные протесты, к которым призвала лидер оппозиции Мария Корина Мачадо. Она выступила на митинге в Каракасе после того, как на протяжении последних дней скрывалась, опасаясь ареста. Противники венесуэльских властей еще никогда не были столь сильны, а режим - так слаб, заявила она.

"Мы не уйдем с улиц", - подчеркнула Мачадо. Кандидат от оппозиции на президентских выборах Эдмундо Гонсалес Уррутиа на акции замечен не был, отмечает AFP.

Выборы в Венесуэле и протесты против объявленной победы Мадуро

По итогам июльских выборов президента подконтрольный правительству Венесуэлы Национальный избирательный совет официально объявил правящего страной с 2013 года Мадуро победителем выборов, утверждая, что авторитарного политика поддержали 51,2 процента избирателей. При этом до сих пор не опубликованы результаты голосования по отдельным избирательным округам. Международные наблюдатели допущены к выборам не были.

В свою очередь оппозиция настаивает на победе своего кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, получившего, по их данным, около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле. После выборов в стране начались демонстрации против фальсификации результатов.

По данным неправительственной организации Foro Penal, в ходе протестов погибло не менее 16 человек. Президент Мадуро обвинил Гонсалеса и Мачадо в терроризме и пригрозил им тюремным заключением сроком до 20 лет.

США признали победителем выборов кандидата от оппозиции

США признали победителем выборов Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, заявив о "серьезных ошибках", допущенных при обработке бюллетеней. В Вашингтоне подвергли резкой критике избирательные комиссии страны за то, что они не представили никаких результатов с участков, несмотря на просьбы международного сообщества.

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