В британских городах продолжаются волнения, начавшиеся на прошлой неделе после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых были ранены. К середине дня в воскресенье полиция арестовала по всей стране более 100 человек.

Премьер-министр Кир Стармер заверил полицию в полной поддержке правительства в борьбе с "экстремистами, пытающимися сеять ненависть".

Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте, в некоторых местах протестующие громили магазины и нападали на полицию.

В других местах относительно небольшие демонстрации обошлись без насилия.

В Ливерпуле в полицейских бросали кирпичи, бутылки и файеры, одного полицейского ударили стулом по голове, а другого сбили с мотоцикла. Около тысячи протестующих против нелегальной иммиграции, некоторые из которых выкрикивали оскорбления в адрес мусульман, столкнулись с контрдемонстрантами из движений антифа и некоторых других левых организаций.

Несколько сотен демонстрантов-антифа собрались возле станции Лайм-стрит в Ливерпуле в обеденное время, призывая к "единству и терпимости", скандируя "Здесь рады беженцам" и "Нацистская мразь, прочь с наших улиц!"

Полиция в защитном снаряжении, с щитами и собаками пыталась разнять демонстрантов, но не слишком успешно, в результате пришлось вызывать подкрепление. Беспорядки продолжались до самого утра воскресенья.

В четверг 17-летний подросток, задержанный после нападения, предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех девочек шести, семи и девяти лет. Помимо них, тяжелые ножевые ранения получили еще восемь детей и двое взрослых.

Подозреваемый — Аксель Муганва Рудакубана, родившийся 7 августа 2006 года. Он родился в Кардиффе в семье выходцев из Руанды. Мотивы его нападения пока неясны.

По данным полиции Мерсисайда, в ливерпульском районе Уолтон была подожжена библиотека, и протестующие пытались помешать пожарным потушить ее. Они также взломали несколько магазинов и подожгли мусорные баки.

В результате беспорядков несколько полицейских получили ранения, двое были доставлены в больницу с переломами. 23 человека были арестованы.

Полиция графства Эйвона и Сомерсета сообщила, что в Бристоле было арестовано 14 человек, а старший инспектор Викс Хейворд-Мелен ожидает, что в ближайшие дни будут произведены новые аресты.

В Манчестере произошли потасовки с полицией и как минимум два ареста. В Белфасте, где протестующие у мечети бросали всё, что попадало под руку, в журналистов, а ранее разбили окна в кафе, были арестованы два человека.

В Халле протестующие разбили окно в отеле, где размещены просители убежища, а в полицейских бросали бутылки и яйца.

Мэрия была закрыта, так как внутри проходил чемпионат Британии по шахматам. Трое полицейских получили ранения и 20 человек были арестованы после беспорядков в центре города, в ходе которых были разгромлены несколько магазинов.

В Блэкпуле протестующие подрались с панками, пришедшими на фестиваль Rebellion. Присутствие полиции было незначительным, и между двумя группами начались стычки, в ходе которых участники бросали бутылки и стулья. Полиция Ланкашира сообщила, что арестовала более 20 человек.

По словам представителей полиции, основное внимание было сосредоточено на Блэкпуле, однако в соседних городах также имели место "незначительные беспорядки". В Сток-он-Тренте в полицейских бросали кирпичи.

По данным полиции графства Стаффордшир, 10 человек были арестованы, а трое полицейских получили незначительные травмы.

Полиция графства Лестершир арестовала двух человек в центре города Лестер. А полиция Западного Йоркшира заявила, что акция протеста в Лидсе прошла в основном без инцидентов, но один человек был арестован.

На юге Белфаста сильно пострадали от огня кафе и супермаркет, также сгорело несколько автомобилей. Пожарные ликвидировали несколько поджогов. Беспорядки продолжались несколько часов в субботу вечером и в воскресенье утром. При этом, как отметил член Североирландской ассамблеи Эдвин Путс, многие из участников протестов в южном Белфасте приехали туда из других районов города.

При этом не все демонстрации, прокатившиеся по Британии в субботу, переросли в насилие, в некоторых местах протестующие к вечеру мирно разошлись.

В воскресенье ожидаются новые акции протеста, хотя и не такие многочисленные, как накануне. Некоторые из них, например, в Портсмуте и Блэкберне, уже завершились, собрав по несколько сотен участников.

По данным Би-би-си, на выходные ультраправые активисты планируют провести не менее 30 демонстраций по всей Великобритании, в том числе новую акцию протеста в Саутпорте, с которого и начались протесты. Для работы в выходные власти мобилизовали дополнительно 70 прокуроров, чтобы без задержек предъявить обвинения арестованным участникам беспорядков.

На встрече министров в субботу британский премьер сказал собравшимся, что "право на свободу выражения мнений и насильственные беспорядки, которые мы наблюдали, — две совершенно разные вещи".

Насилию любого рода нет оправдания, добавил Стармер, подчеркнув, что правительство поддерживает полицию в принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности на улицах британских городов.

В субботу министр внутренних дел Иветт Купер также предупредила, что всем, кто будет участвовать в "неприемлемых беспорядках", помимо других наказаний грозит тюремное заключение и запрет на поездки, добавив, что в тюрьмах уже зарезервировано достаточное количество мест.

Об этом же говорила Диана Джонсон, министр по делам полиции, пообещавшая быстрые аресты и судебные преследования: "Люди должны знать, что к ним придут и арестуют"

Теневой министр внутренних дел от консерваторов Джеймс Клеверли призвал премьера и министра внутренних дел сделать больше для восстановления общественного порядка и "послать четкий сигнал бандитам".

В начале этой недели премьер-министр объявил о новой национальной программе по борьбе с беспорядками, которая поможет пресечь деятельность агрессивных групп и позволит полиции обмениваться оперативной информацией.

Как отмечают журналисты отдела верификации Би-би-си, беспорядки демонстрируют механизмы организации ультраправых групп.

После беспорядков в Саутпорте Би-би-си проанализировала активность в основных социальных сетях и в небольших пабликах. Этот анализ выявил четкую картину того, как отдельные фигуры побуждают людей собираться на протесты, при этом единая организующая структура отсутствует.

При этом не все участники протестов придерживаются ультраправых взглядов или поддерживают насильственные методы. Протесты также привлекли людей, обеспокоенных проблемой насильственных преступлений или введенных в заблуждение неверными сведениями о том, что нападавший в Саутпорте был нелегальным иммигрантом.

Однако полиция Мерсисайда публично назвала ультраправую "Лигу обороны Англии" (официально распущенную много лет назад) одним из ключевых факторов в нынешних беспорядках.

Основатель "Лиги" Стивен Яксли-Леннон, использующий псевдоним Томми Робинсон, уже давно переключился на соцсети для распространения своих идей, где у него появилась значительная аудитория.

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