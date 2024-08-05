Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, приведших к гибели сотен людей. Ее местонахождение пока неизвестно. Тысячи людей ворвались внутрь резиденции премьер-министра.

На данный момент неясно, кто стоит во главе государства. Как передает корреспондент "Би-би-си", командующий армией общается с лидерами политических партиями и в ближайшее время намерен провести пресс-конференцию.

В воскресенье по меньшей мере 90 человек погибли в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Хасины.

Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.

Студенческие протесты с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались в июле. За это время погибло более 280 человек.

В Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, а премьер-министр распорядилась отключить мобильный интернет в стране.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Бангладеш остановить насилие. Он также выразил озабоченность по поводу массового шествия, которое запланировано в Дакке на понедельник, и предупредил о риске дальнейшей эскалации.

"Правительство должно прекратить преследование тех, кто мирно участвует в протестном движении, немедленно освободить задержанных, восстановить полный доступ в интернет и создать условия для конструктивного диалога", — заявил он.

Хасина возглавляла правительство Бангладеш с 2009 года.

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