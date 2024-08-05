В Грузии арестовали азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Его намерены депортировать в Азербайджан, где он обвиняется в вымогательстве. На родине уже десятки его коллег сидят в тюрьмах по обвинениям в финансовых преступлениях. Правозащитники называют это новой волной репрессий, а грузинские журналисты протестуют перед зданием МВД Грузии, требуя освобождения своего коллеги, сообщает русская служба Би-би-си.

"Мы выходили с детьми из дома, когда к нам подошли люди в штатском и задержали его прямо на глазах у детей", — рассказывает Севиндж Садыгова, жена Афгана Садыгова, азербайджанского журналиста, который 7 месяцев назад переехал с семьей в Грузию, по его словам, спасаясь от преследований. Это случилось в субботу, 3 августа.

На видео, которое распространила Севиндж, ее мужа сажают в машину полицейские, Она говорит за кадром, кто такой ее муж, и то и дело просит свою дочь не плакать.

В МВД Грузии подтвердили, что сотрудники главного управления криминальной полиции арестовали Садыгова. Сообщается, что он разыскивается Азербайджаном с 2024 года "за преступления, связанные с угрозами и вымогательством". Грузинские власти планируют экстрадировать его в Азербайджан, сообщили в министерстве.

Что его могут экстрадировать, Садыгов заподозрил 18 июля, когда, по его словам, его не выпустили из Грузии, когда он собирался вылететь в Турцию. Грузинские пограничники сказали ему, что выехать он может только в Азербайджан.

В понедельник 5 августа прошел суд, который, по словам его адвоката, удовлетворил ходатайство Азербайджана и грузинской прокуратуры и оставил Афгана Садыгова под стражей на два месяца. Адвокат добавил, что дело об экстрадиции суд пока не рассматривал.

Афган Садыгов — один из множества азербайджанских журналистов, которые прошли через тюрьмы. Садыгов на родине был главным редактором сайта Azel.tv. В 2020 году его приговорили в Азербайджане к семи годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве.

В мае 2023-го его помиловал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он не признал свою вину, проводил в тюрьме голодовку, связывал обвинение со своей профессиональной деятельностью, а местные правозащитники признали его политзаключенным.

"Когда мы жили в Азербайджане, если я чувствовала опасность, то оставляла детей у бабушки, никогда не брала их с собой в суды, чтобы дети не видели плохого, чтобы не боялись; мы старались их оградить от политики, — рассказывает Севиндж Би-би-си. — А сейчас дочери напуганы, и после всего, что они увидели, я спускаюсь в магазин, а они боятся, когда я их оставляю в квартире одних, говорят, что "вдруг нас тоже заберут"".

По стопам другого Афгана?

Годами азербайджанские активисты, журналисты, политики бежали от преследований в Грузию, как самую близкую страну и своего рода островок демократии на Южном Кавказе.

Тревожным звонком для многих стало похищение в мае 2017 года известного азербайджанского журналиста-расследователя Афгана Мухтарлы. Незадолго до похищения он рассказывал, что службы безопасности открыто вели за ним наружное наблюдение.

Когда Афган пропал в Тбилиси, его супруга сразу заявила, что его похитили, чтобы тайно перевезти в соседний Азербайджан. Через два дня журналист оказался в Баку, в наручниках, с обвинением в незаконном пересечении границы.

В ответ в Грузии вспыхнули протесты, гражданское общество обвинило правительство в потакании авторитарному режиму в Азербайджане. Афгану Мухтарлы дали шесть лет тюрьмы по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде денег.

После этого многие политэмигранты решили, что в Грузии больше не безопасно и стали покидать страну.

В этом году с новой волной преследования СМИ и неправительственных организаций в Азербайджане, журналисты и гражданские активисты опять начали переезжать в Грузию. Одним из них был и Афган Садыгов.

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