Американский суд постановил, что компания Google действовала незаконно, монополизировав поиск в интернете и нарушая правила честной конкуренции, сообщает Русская служба Би-би-си.
Решение по знаковому антимонопольному делу стало серьезным ударом по Alphabet, материнской компании Google, и может изменить подход к ведению бизнеса технологическими компаниями.
В 2020 году Министерство юстиции США подало иск против Google в связи с тем, что она контролирует около 90% рынка онлайн-поиска. Это один из нескольких исков, поданных властями против крупных IT-компаний.
В своем решении окружной судья США Амит Мехта заявил, что Google платила миллиарды долларов за то, чтобы быть поисковой системой по умолчанию на смартфонах и в браузерах.
"Тщательно рассмотрев и взвесив показания свидетелей и доказательства, суд пришел к следующему выводу: Google — монополист, и действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию", — заявил он.
"Это историческая победа американского народа, — заявил генпрокурор США Меррик Гарланд. — Ни одна компания — неважно, насколько она велика или влиятельна — не стоит выше закона".
Alphabet планирует обжаловать решение, сообщает Reuters.