Не менее пяти американских военнослужащих получили ранения накануне в результате удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака. Об этом пишет Reuters со ссылкой на нескольких чиновников из США и Ирака, попросивших об анонимности.

По данным собеседников агентства, базу атаковали две ракеты, выпущенные из советских систем залпового огня "Катюша". Как минимум один американский военный получил тяжелые ранения. Данные о пострадавших носят предварительный характер и могут измениться.

Как отмечает Reuters, на прошлой неделе США нанесли в Ираке удар по людям, которых считали боевиками, готовившими к запуску беспилотники и представлявшими угрозу для американских и союзнических сил.

В Ираке размещены около 2500 американских военных. Одновременно в стране действуют военизированные формирования, поддерживаемые Ираном.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после того, как в Тегеране был убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания. Власти Ирана возложили ответственность за убийство на Израиль.

Незадолго до этого на оккупированных Израилем Голанских высотах в результате атаки группировки "Хезболла" погибли более 10 несовершеннолетних. В ответ Израиль нанес ракетный удар по Бейруту, в результате которой был убит командир военного крыла организации Фуад Шукр.

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