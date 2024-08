Камала Харрис, баллотирующаяся в президенты США от Демократической партии, выбрала своим кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолца. Об этом со ссылкой на источники сообщают CNN, Associated Press, The New York Times и другие американские СМИ.