Камала Харрис, баллотирующаяся в президенты США от Демократической партии, выбрала своим кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолца. Об этом со ссылкой на источники сообщают CNN, Associated Press, The New York Times и другие американские СМИ.

Ожидается, что официально Харрис назовет своего напарника по президентской гонке в ближайшие часы. Уолц, вероятно, примет участие в ее предвыборном митинге в Пенсильвании.

60-летний Уолц занимает пост губернатора Миннесоты с 2019 года. До прихода в политику он работал учителем обществознания, а также почти 25 лет прослужил в Национальной гвардии. В 2007-2019 годах Уолц заседал в Палате представителей США.

По сообщениям американских СМИ, в качестве потенциальных вице-президентов Харрис также рассматривала губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли, губернатора Кентукки Энди Бешира, министра транспорта Пита Буттиджича и губернатора Иллинойса Джея Роберта Притцкера.

Харрис, которая сейчас сама занимает пост вице-президента, выдвинула свою кандидатуру на выборы главы государства вскоре после того, как о выходе из гонки объявил действующий президент США Джо Байден.

Демократическая партия официально выдвинет Харрис в президенты на съезде, который пройдет в середине августа в Чикаго. По данным The New York Times, политик уже заручилась поддержкой необходимого числа делегатов.

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