В своем первом предвыборном выступлении Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп и его "Проект 2025" толкают Америку в прошлое. По этому документу - всеобъемлющему плану действий для Трампа - это прошлое порой откатывается в XIX век. Именно туда призывают вернуться некоторые его авторы.
Заявление Камалы Харрис о том, что Трамп намерен вернуть Америку в прошлое имеет под собой прямое основание. Именно это предусматривает 900-страничный документ, написанный бывшими сотрудниками его администрации под эгидой Heritage Foundation - крайне консервативного американского аналитического института.
Эта организация с начала 1970-х годов поддерживает всех республиканских президентов - от Рональда Рейгана до Дональда Трампа. Ее задача - совершить в США "правый поворот". На старте одной из целей организации была борьба с советским влиянием. Heritage Foundation поддержала вторжение США в Ирак и Афганистан и активно противодействовала политике демократов по внедрению в США национальной системы медстрахования, социального страхования и расширения прав профсоюзного движения.
Во время первого срока Дональда Трампа 66 человек, отобранных Heritage Foundation, вошли в его администрацию. По признанию самой организации, администрация Трампа выполнила две трети всех ее политических рекомендаций. После того, как он проиграл выборы в 2020 году, руководство фонда заявило, что его главной задачей является институализация трампизма.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv