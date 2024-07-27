В своем первом предвыборном выступлении Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп и его "Проект 2025" толкают Америку в прошлое. По этому документу - всеобъемлющему плану действий для Трампа - это прошлое порой откатывается в XIX век. Именно туда призывают вернуться некоторые его авторы.

Заявление Камалы Харрис о том, что Трамп намерен вернуть Америку в прошлое имеет под собой прямое основание. Именно это предусматривает 900-страничный документ, написанный бывшими сотрудниками его администрации под эгидой Heritage Foundation - крайне консервативного американского аналитического института.

Эта организация с начала 1970-х годов поддерживает всех республиканских президентов - от Рональда Рейгана до Дональда Трампа. Ее задача - совершить в США "правый поворот". На старте одной из целей организации была борьба с советским влиянием. Heritage Foundation поддержала вторжение США в Ирак и Афганистан и активно противодействовала политике демократов по внедрению в США национальной системы медстрахования, социального страхования и расширения прав профсоюзного движения.

Во время первого срока Дональда Трампа 66 человек, отобранных Heritage Foundation, вошли в его администрацию. По признанию самой организации, администрация Трампа выполнила две трети всех ее политических рекомендаций. После того, как он проиграл выборы в 2020 году, руководство фонда заявило, что его главной задачей является институализация трампизма.

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