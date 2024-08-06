Путин передал просьбу аятолле Али Хаменеи через секретаря Совбеза Сергея Шойгу, который посетил Иран в понедельник 5 августа и встретился с военно-политическим руководством страны, передает агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника из Ирана, сообщает Meduza.

Президент РФ, в частности, призвал Иран избежать жертв среди гражданского населения.

По данным Reuters, в ходе встречи в Тегеране иранская сторона также настаивала на поставках истребителей Су-35. Журналисты обратились за комментарием в Кремль и в МИД Ирана, но пока не получили ответа.

Как уже сообщалось, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в ночь на 31 июля. 3 июля Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пообещал отомстить за его смерть "в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом". ХАМАС возложил ответственность за убийство на Израиль.

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