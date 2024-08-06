Министерство иностранных дел (МИД) находится в постоянном контакте с компетентными учреждениями Беларуси в связи с четырьмя задержанными молодыми людьми из Латвии, сообщила агентству LETA представитель МИД Солвита Мартинсоне.

Она также отметила, что белорусская сторона в ходе расследования подробностей дела не разглашает. Представитель МИД подчеркнула, что родственники молодых людей против обнародования информации в связи с указанным задержанием и, уважая эту просьбу, министерство комментариев давать не будет.

Учитывая участие Беларуси в полномасштабных российских военных действиях против Украины, усиленную активность вооруженных сил России и Беларуси, значительные риски безопасности и непредсказуемое развитие ситуации с безопасностью в ближайшем будущем, МИД продолжает призывать подданных Латвии не путешествовать в Беларусь.

Как уже сообщалось, в Беларуси задержаны четверо молодых людей из Латвии. В МИД ранее отметили, что от родственников молодых людей поступил звонок по факту задержания, и информацию уточнили в официальных органах.

Как следует из видео, опубликованного в соцсетях, молодые люди отправились в Беларусь, чтобы посетить фестиваль. У молодых людей в машине обнаружена марихуана и все четверо задержаны.

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