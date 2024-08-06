Руководство ХАМАС определилось с новым главой политического крыла организации. Преемником Исмаила Хании, убитого на прошлой неделе в Тегеране, станет Яхья Синвар, ранее возглавлявший политбюро ХАМАС в секторе Газа, сообщает русская служба Би-би-си.

Лидером группировки в секторе Газа Синвар стал с 2017 г. До того он трижды сидел в израильской тюрьме, где в последний раз должен был отбыть четыре пожизненных срока.

Оказаться на свободе ему удалось только благодаря тому, что он вошёл в число почти тысячи заключённых, которых Израиль освободил ради обмена на израильского солдата Гилада Шалита, несколько лет проведшего в палестинском плену.

По мнению многих аналитиков, именно Синвар был основным организатором и стратегом серии скоординированных нападений на Израиль 7 октября прошлого года, жертвами которой стало около 1200 человек.

Точное место пребывания Синвара неизвестно, однако принято считать, что скорее всего он по-прежнему укрывается на территории сектора, где израильские войска уже 11-й месяц ведут боевые действия.

Объявление о назначении нового лидера сделано в момент очередного обострения напряженности на Ближнем Востоке. Возложив ответственность за убийство Хании на израильские власти, Тегеран и его союзники пообещали тем "неотвратимое возмездие". Израильские власти пока об убийстве Хании ничего не заявляли.

"Исламское движение сопротивления ХАМАС объявляет, что главой политического крыла движения избран Яхья Синвар", — говорится в распространенном во вторник заявлении организации.

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