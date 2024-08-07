Окружной суд Копенгагена приговорил 39-летнего гражданина Польши, чье имя не раскрывается в интересах защиты личности, к четырем месяцам лишения свободы и последующей депортации за нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в июне. Мужчине также запретили въезд в страну на шесть лет. Об этом сообщает датская вещательная корпорация DR.

По словам судьи Якоба Шерфига, поляк признан виновным в том, что ударил главу датского правительства "кулаком по правому плечу". В результате атаки премьер получила травму, но не была сбита с ног.

В ходе двухдневного заседания осужденный отказывался признать свою вину. Он сослался на то, что до инцидента употреблял алкоголь, уточнило агентство AFP.

Мужчину также сочли виновным в ряде других, не связанных с атакой, правонарушений — оскорбительном обнажении и мошенничестве. После оглашения приговора гражданин Польши сообщил суду через адвоката, что согласен с вердиктом и не будет подавать апелляцию.

Атака на Фредериксен произошла в центре Копенгагена 7 июня. После происшествия в офисе премьер-министра заявили, что она "в порядке, но шокирована инцидентом".

Нападение было широко осуждено ведущими европейскими политиками, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая назвала его "отвратительным актом, противоречащим всему, во что мы верим и за что боремся в Европе".

В 2019 году Фредериксен стала самой молодой главой правительства в истории Дании — она заняла этот пост в возрасте 41 года. Политик приступила ко второму сроку полномочий в 2022 году.

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