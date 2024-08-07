Израиль готовится к большой войне. Репортаж из подземной больницы в Хайфе

На Ближнем Востоке растет напряженность. Израиль готовится к нападению со стороны Ирана и его союзников из ливанской группировки "Хезболла". После убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Иран пообещал "принять ответные меры", "Хезболла" заявила, что ответ "не за горами". В Израиле опасаются, что под ударом в первую очередь окажется север страны, в частности, Хайфа, где уже подготовили тысячи больничных мест на случай начала большой войны, сообщает русская служба Би-би-си.

Это перевод репортажа нашего корреспондента в Хайфе, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Глубоко под городом Хайфа на севере Израиля расположена огромная подземная больница.

Внутри ее бетонных стен — многие сотни коек. Здесь есть операционные, родильное отделение и медицинские принадлежности, разложенные по углам. Но пациентов пока нет.

Медицинский центр "Рамбам" построил этот бункер после войны между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году.

В обычное время это многоэтажная автостоянка, но ее можно переоборудовать в больницу меньше чем за три дня. Объект находится в состоянии боевой готовности с момента нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавшей за ним военной операцией Израиля в секторе Газа.

Объект рассчитан более чем на 2 000 коек. В случае серьезного нападения на Израиль он примет пациентов из наземного медицинского центра и других близлежащих больниц. Здесь найдется место и для лечения раненых.

После убийства на прошлой неделе политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра над регионом нависла угроза полномасштабной войны. Врачи говорят, что они готовы к нападению на Хайфу.

"Когда, когда, когда это произойдет? Никто не знает. Мы много говорим об этом", — говорит доктор Ави Вайсман, медицинский директор центра.

Люди обеспокоены, добавляет он. Вайсман и его сотрудники надеются, что эскалация насилия продлится недолго.

Рядом с больницей открывается потрясающий вид на город и его процветающий порт. По морю скользят корабли и танкеры.

Но близость Хайфы к Ливану — и к ракетам "Хезболлы" — делает ее уязвимой.

Местные жители привыкли к учебным тревогам, которые проводятся каждые несколько месяцев. Школьники регулярно репетируют, что делать в случае нападения.

Молодая пара, которую мы встретили в центре города, рассказала о том, как они живут с ощущением постоянной угрозы.

"Это как тикающая бомба замедленного действия, — говорит женщина. — В любую минуту может прозвучать сигнал тревоги. Умру ли я? Успею ли я съездить к родным?"

Другие не так обеспокоены. В своей недавно открывшейся кофейне Луай наливает капучино и говорит, что уже свыкся с ситуацией.

"Люди боятся. Я не боюсь", — сказал он.

Но мэр Хайфы, с которым мы говорили в здании администрации, признается, что по ночам его мучает бессонница. Йоно Яхаву уже за 80, и груз ответственности виден в его глазах. Он руководил городом и во время войны 2006 года.

Хайфа — так называемый "смешанный город", где значительное число израильских арабов живет рядом с израильскими евреями. Йоно Яхав говорит, что это мирная община — и это делает нынешний конфликт еще более болезненным.

Мир, настаивает он, все еще возможен.

И международная дипломатия продолжается, даже когда врачи Хайфы готовят к атаке свою больницу-крепость.

Остается надежда, что, возможно, им никогда не придется ее использовать.

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