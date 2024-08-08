Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис предостерегли от опасности для американской демократии, которую представляет кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.

Байден заявил в среду, 7 августа, в интервью телекомпании CBS, что "совсем не уверен" в мирной передаче власти после президентских выборов в США, если на них потерпит поражение Трамп. По словам Байдена, Трамп "имеет в виду то, что говорит". "Мы не воспринимаем его всерьез. А он имеет это в виду", - сказал президент.

В свою очередь Харрис указала на высказывание Трампа, согласно которому в случае победы на выборах в ноябре он "в первый же день" своего президентства станет диктатором, на его угрозы использовать министерство юстиции в качестве орудия преследования своих политических оппонентов, а также на более раннее его заявление об отмене положений конституции из-за его поражения на прошлых выборах.

"Тот, кто предлагает, чтобы мы прекратили действие конституции Соединенных Штатов, никогда больше не должен иметь шанса стоять за печатью президента", - сказала Харрис, выступая не предвыборном митинге демократов в городе О-Клэр в штате Висконсин. Она призвала американцев отвергнуть "хаос, страх и ненависть" трампизма.

Харрис: Возвращение Трампа к власти отбросит США назад

В конце 2022 года Трамп в очередной раз заявил, что его лишили второго президентского срока в результате манипуляций на выборах 2020 года. "Массовое мошенничество такого характера и масштабов позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, которые содержатся в Конституции", - написал тогда Трамп в своей онлайн-сети Truth Social.

По мнению Харрис, возвращение Трампа на пост президента отбросит страну назад в прошлое. Как заявила кандидат от Демократической партии, пока она боролась с мошенничеством и сексуальными домогательствами в качестве генерального прокурора Калифорнии, Трамп был признан ответственным за сексуальное насилие над нью-йоркской писательницей и осужден за мошенничество на миллионы долларов.

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