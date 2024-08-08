Суд в Польше арестовал на три месяца российского оппозиционного активиста Игоря Рогова по обвинению в подготовке взрыва. Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на пресс-службу польской прокуратуры.

По данным ведомства, Рогова обвиняют в "создании непосредственной угрозы жизни и здоровью большого количества граждан, а также имуществу в значительных размерах путем подрыва". Других подробностей прокуратура не привела.

Активист был задержан в Катовице в конце июля. Издание Sota со ссылкой на три источника в окружении Рогова писало, что польские полицейские провели обыск в его квартире.

В Польше российский активист имеет статус беженца. Он также получил стипендию на обучение от Катовицкой стипендиальной программы.

Ранее Рогов был заместителем координатора штаба Навального в Саранске, а затем сотрудничал с проектом "Открытая Россия". В 2020 году активиста задержали и избили в Минске во время протестов против результатов президентских выборов.

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