Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в четверг, 8 августа, снова не упомянул прямо наступление в Курской области, но подчеркнул, что Россия принесла войну, и она должна почувствовать это на себе.

"Сегодня уже было три доклада главнокомандующего Сирского — продуктивные доклады. Именно такие доклады сейчас нужны нашей стране. Я благодарен каждому бойцу, каждому солдату и командиру, который обеспечивает защиту наших, украинских, позиций и выполнение наших оборонных задач. Украинцы знают, как достигать своих целей. И мы не те, кто выбрал достигать целей войной. Россия принесла войну на нашу землю, и она должна ощутить, что она сделала," — сказал президент в вечернем видеообращении.

Зеленский также сообщил, что заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова о поставках оружия и снаряжения армии. "Мы работаем над тем, чтобы поставки осуществлялись стабильно и своевременно," — сказал Зеленский.

Как уже сообщалось, украинские силы вошли в Курскую область России во вторник, 6 августа. Украина официально не комментировала происходящее там, а также свое участие. В то же время советник главы президентской канцелярии Михаил Подоляк заявил, что "Россия должна почувствовать настоящую войну на своей территории."

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