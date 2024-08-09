Украинское наступление на Россию дошло до Суджи, через которую проходит весь транзит российского газа через Украину в Европу. Еще год назад подобная угроза поставкам вызвала бы панику на европейском газовом рынке и разбудила бы призрак нового энергетического кризиса. Однако на этот раз ЕС флегматично наблюдает за происходящим и не переживает, сообщает русская служба Би-би-си. Почему?

Украинское наступление на Россию дошло до Суджи, через которую проходит весь транзит российского газа через Украину в Европу. Еще год назад подобная угроза поставкам вызвала бы панику на европейском газовом рынке и разбудила бы призрак нового энергетического кризиса. Однако на этот раз ЕС флегматично наблюдает за происходящим и не переживает, сообщает русская служба Би-би-си. Почему?

По меньшей мере по пяти причинам.

Во-первых, за два года войны ЕС избавился от российской газовой зависимости. До вторжения он покупал в России 45% всего газа, в прошлом году — всего 15%, а к 2027 году и вовсе планирует прекратить закупки.

Во-вторых, на украинский транзит приходится лишь около половины всех трубопроводных поставок из России в Европу — от 35 до 40 млн кубометров в сутки. Еще 45-50 млн кубометров прокачивается по второму маршруту через территорию Турции.

В-третьих, транзит российского газа через Украину и так должен прекратиться через пять месяцев. Контракт с "Газпромом" истекает в конце 2024 года, и ни Украина, ни Европа не хотят его продлевать, хотя обсуждают альтернативные варианты загрузки газотранспортной системы (например, азербайджанским газом).

В-четвертых, за все время российского вторжения никто целенаправленно не бомбил и не разрушал газопроводы и перекачивающие станции ни в Украине, ни в России.

И, наконец, в-пятых, несмотря на бои в Судже, Россия не прекращает качать газ. Транзитный маршрут ведет к ее главным союзникам в ЕС — в Венгрию и Словакию. Они не хотят терять дешевый газ, а Кремль — рычаг давления на них.

Белорусский маршрут, равно как и "Северный поток", давно бездействуют

Перспектива перебоев в Судже ненадолго привела цены на газ на европейском рынке к пикам этого года — 40 евро за мегаватт-час.

Именно такой вышла средняя рыночная цена на газ в Европе в прошлом году, при этом она упала на 70% по сравнению с кризисным 2022 годом, когда доходило и до 300 евро. Цены продолжили снижаться в 2024 году: даже в разгар январских морозов они не превышали 30 евро за мегаватт, что выше довоенного уровня, но вполне по карману европейским потребителям.

Как ЕС выигрывает газовую войну у России

Евросоюз не вводил санкции против российского газа — газовая блокада была инициативой Кремля.

Подконтрольный российскому президенту Владимиру Путину "Газпром" сокращал поставки газа в Европу еще до войны. Но в 2023 году произошло качественное изменение — прокачка по трубопроводам уменьшилась вдвое. Не изменились лишь объемы поставок сжиженного газа морем.

В этом году ситуация с трубопроводным газом примерно такая же, как в прошлом.

Полноценную замену самому близкому и богатому рынку сбыта "Газпром" не нашел и не найдет еще долгие годы. В результате он и стал главной жертвой газовой войны Путина — в прошлом году монополист впервые за четверть века оказался убыточным, а его выручка сократилась более чем на 25%.

ЕС же сумел адаптироваться к новым условиям. Он научился экономить по 15% газа в год и нашел альтернативы российским поставкам — прежде всего, увеличил закупки сжиженного газа в США.

Европа рассчитывает вовсе слезть с российской газовой иглы, не вводя санкции.

Прекращение транзита через Украину отлично вписывается в эти планы. На последней встрече по этому поводу между ЕС и Киевом в мае энергетический комиссар Евросоюза Кадри Симсон сказала, что транзит пора сворачивать:

"ЕС готовился к этому два года. Мы знаем, что Россия — ненадежный поставщик газа".

Желанный форс-мажор

Если транзит прекратится в результате боев в Судже на несколько месяцев раньше срока, ЕС не расстроится. Форс-мажор обернется еще одной победой в газовой войне — политической.

"Зависимость Европы от российского газа подрывала способность европейских политиков отвечать на гибридную и прямую агрессию России", — сказал Бенджамин Шмитт, эксперт из Center for European Policy Analysis.

"И у меня есть сомнения насчет планов избавиться от российского газа к 2027 году. Некоторые европейские компании хотят продолжать вести бизнес с Россией как ни в чем не бывало. И они будут давить на политиков", — сказал он на недавней конференции CEPA.

По этой причине ЕС сложно отказаться от российского газа волевым решением. Для санкций требуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов. Венгрия резко против, и другие получатели дешевого российского газа прохладно относятся к идее тотального запрета.

Даже те, кто хотел бы отказаться, не готовы делать это добровольно, чтобы не платить неустойку "Газпрому" за срыв пока действующих довоенных долгосрочных контрактов. Форс-мажор устраняет эти преграды.

"Вряд ли у стран-членов ЕС хватит политической воли добровольно отказаться от российского газа. Вряд ли ЕС введет санкции против российского трубопроводного, а тем более сжиженного газа. Скорее что-нибудь случится с инфраструктурой", — сказал Вальтер Больц, старший советник по энергетике в Baker McKenzie Rechtsanwälte.

На пике газовой войны технические проблемы были орудием другой стороны. Под предлогом ремонта "Газпром" отключил главный российский подводный газопровод в Европу "Северный поток". А осенью 2022 года он был взорван. Кто это сделал, выясняют до сих пор.

"Существует ненулевая вероятность, что кто-нибудь вспомнит, что самым эффективным способом избавить Германию от российской газовой зависимости были взрывы на "Северном потоке". Легко могу себе представить, что кому-нибудь в голову придет похожая идея относительно транзитных маршрутов", — сказал Вальтер Больц на той же конференции CEPA.

Газопроводы и оккупация. История повторяется

В начале российского вторжения в феврале 2022 года транзитный российский газ поступал в украинскую газопроводную систему через два газораспределительных пункта: "Сохрановка" и "Суджа".

Однако в мае 2022 года украинский "Нафтогаз" отказался принимать газ через "Сохрановку" и компрессорную станцию "Новопсков" в Луганской области, поскольку потерял контроль над ними из-за российской оккупации. Он объявил форс-мажор и предложил "Газпрому" перенести эти транзитные объемы севернее, на более мощный пункт "Суджа".

"Газпром" отказался — по техническим причинам.

Теперь ситуация зеркальная: российские власти потеряли контроль над "Суджей" после наступления украинской армии. Однако "Газпром" прокачку не прекратил, как следует из данных сети европейских газовых операторов Entsog.

Что косвенно доказывает тезис Сергея Макогона, возглавлявшего госкомпанию-оператора газотранспортной системы Украины в 2019−2022.

"Россия очень хочет сохранить присутствие на европейском газовом рынке и иметь возможность оказывать политическое давление на страны Восточной Европы", — сказал он на конференции CEPA.

Потеря транзита принесет Украине больше пользы, чем вреда, уверен Макогон. Прокачка российского газа приносит стране примерно 0,4% ВВП, однако значительную часть этих доходов она тратит на содержание транзитных трубопроводов.

"Украина продолжала прокачивать транзитом российский газ все два с лишним года войны с одной целью — дать европейским потребителям время найти альтернативные маршруты. И я лично не понимаю, почему на третьем году войны мы все еще обсуждаем продолжение бизнеса с Россией".

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