В минувшую среду в Иране повесили не менее 29 человек, включая 26 осужденных в ходе групповой казни в одной из тюрем страны, сообщают правозащитные организации. За день до этого международное сообщество осудило казнь одного из участников протестов 2022 года, сообщает русская служба Би-би-си.

Норвежская организация Iran Human Rights сообщила, что 26 человек были казнены в тюрьме Гезельхезар в городе Кередж недалеко от Тегерана и еще трое — в городской тюрьме Кереджа.

По данным ООН, в этом году было приведено в исполнение по меньшей мере 345 смертных приговоров, среди которых 15 — в отношении женщин.

Казненные, среди которых были два гражданина Афганистана, были осуждены за убийства, наркотики и изнасилования.

Другие правозащитные группы, включая базирующееся в США информационное агентство Human Rights Activists (HRANA) и Центр по правам человека в Иране (CHRI), также подтвердили казнь по меньшей мере двух десятков человек в Кередже.

Правозащитные группы неоднократно обвиняли Иран в использовании смертной казни для нагнетания страха в обществе после протестов 2022 года. По оценкам правозащитников, в Иране ежегодно казнят больше людей, чем в любой другой стране мира, кроме Китая.

"Если от международного сообщества не последует незамедлительной реакции, сотни людей могут стать жертвами машины убийств Исламской Республики в ближайшие месяцы", — заявил директор IHR Махмуд Амири-Могаддам.

В IHR подчеркнули, что групповая казнь такого масштаба — беспрецедентный случай за последние годы в Иране, последний аналогичный пример относится к 2009 году.

Правозащитные организации также осудили казнь 34-летнего Голамреза Расаеи, осужденного за убийство стража Исламской революции во время протестов, вспыхнувших в Иране в 2022 году. Активисты заявили, что его признание было получено под пытками.

Голамреза Расаеи — представитель курдского этнического меньшинства. Он стал десятым человеком, казненным в Иране в связи с многомесячными протестами, вспыхнувшими в сентябре 2022 года после смерти после 22-летней арестованной Махсы Амини. Она была арестована за нарушение строгих правил в отношении женского платья.

Расаеи был повешен в тюрьме города Керманшах во вторник, после того как его признали виновным в убийстве полковника Корпуса стражей Исламской революции, сообщает сайт иранской судебной системы Mizan Online.

Казнь была совершена тайно: ни его семья, ни его адвокат не получали предварительного уведомления. Родные были вынуждены похоронить его тело в отдаленном районе далеко от дома, заявила Amnesty International.

"Иранские власти совершили отвратительную произвольную тайную казнь молодого человека, который подвергался пыткам и другому жестокому обращению в заключении…, а затем был приговорен к смерти после фиктивного суда", — заявила заместитель директора Amnesty по Ближнему Востоку и Северной Африке Диана Эльтахауи.

Министерство иностранных дел Франции в среду осудило казнь Расаеи и вновь заявило о своем "неизменном неприятии смертной казни во всех местах и обстоятельствах".

Офис заместителя специального посланника США по Ирану Абрама Пэйли обвинил Иран в том, что протестующие подвергаются "фиктивным судебным процессам и вынужденным признаниям".

Избиение женщин в тюрьме Эвин

На этой неделе стало известно об избиении женщин-заключенных в печально известной тюрьме Эвин в столице Ирана. Об этом сообщили родные лауреатки Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, отбывающей там 34-летний срок.

Начиная с 1970-х эта тюрьма считается основным местом содержания политзаключенных, а находившиеся там женщины сообщали о пытках и изнасилованиях в ее стенах. На этот раз надзиратели тюрьмы жестко избили заключенных женщин после того, как те провели акцию протеста против недавнего всплеска казней в Иране.

52-летняя правозащитница Наргиз Мохаммади, получившая премию в 2023 году за борьбу против угнетения иранских женщин и кампанию против смертной казни, находится в этой тюрьме с ноября 2021 года. Родные Мохаммади, проживающие в Париже, подчеркнули, что не имеют прямых контактов с ней с тех пор, как в ноябре ей было отказано в праве на телефонные звонки.

Однако им удалось узнать о происходящем в тюрьме от нескольких семей других заключенных, также содержащихся в Эвине.

По словам членов семьи, после удара кулаком в грудь у Наргиз Мохаммади начался приступ одышки и сильные боли в груди, она упала на землю во дворе тюрьмы и потеряла сознание. Женщина получила ушибы, ей оказали помощь в тюремном лазарете, но не перевели в больницу за пределами тюрьмы, говорится в сообщении.

"Мы глубоко обеспокоены ее здоровьем и самочувствием в текущих обстоятельствах", — заявили члены семьи.

Тюремная администрация Ирана отрицает факт избиения заключенных и возлагает вину за конфронтацию на них самих.

У двух заключенных "было учащенное сердцебиение из-за стресса", но медицинское обследование показало, что их общее состояние благоприятное, говорится в заявлении исправительного учреждения, распространенного официальным агентством "Тасним".

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