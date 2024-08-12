Неизвестные облили краской вход в здание посольства Литвы в Москве, сообщают российское агентство ТАСС и журналист Александр Плющев со ссылкой на подписчицу.
На обоих роликах видно, что неизвестные также оставили отпечатки ладоней на табличке у входа в посольство.
Представители дипмиссии и правоохранительных органов на момент написания новости не комментировали случившееся.
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