В Греции бушуют лесные пожары. Огонь подбирается к Афинам

В Греции бушуют лесные пожары. Из-за шквального ветра огонь распространяется со стремительной скоростью, в понедельник пожар подобрался к Афинам. Властям уже пришлось эвакуировать по меньшей мере 11 городов и деревень.

С мая по всей Греции вспыхнули сотни лесных пожаров. Летние пожары — обычное явление для Греции, но, как считают ученые, необычайно жаркая и сухая погода, связанная с изменением климата, привела к тому, что пожары стали более частыми и интенсивными.

Более полутысячи пожарных при поддержке добровольцев, 17 самолетов и 15 вертолетов боролись с очередным пожаром, разгоревшимся днем в воскресенье недалеко от Варнавы в 35 км к северу от столицы.

К утру понедельника огонь распространился на юг и полыхал уже в нескольких местах, включая деревню Грамматико, древний город Марафон, приморский муниципалитет Неа Макри и гору Пентели к северу от Афин. Распространению огня помог сильный ветер.

"Несмотря на упорную борьбу и сверхчеловеческие усилия, предпринятые ночью, огонь распространяется очень быстро и уже достиг горы Пентели", — сказал представитель пожарной бригады.

Пожарные самолеты приостановили работу на ночь и возобновили ее рано утром в понедельник. Полиция помогала эвакуировать людей, а некоторые жители провели ночь в убежищах.

В Пентели были эвакуированы по меньшей мере три больницы.

По словам представителя пожарной бригады Вассилиса Ватракогианниса, в воскресенье пламя достигало в высоту 25 метров и распространялось "как молния" из-за штормового ветра.

Густые клубы дыма заволокли небо над Афинами в воскресенье вечером. Спустя несколько часов пламя полыхало в жилом пригороде Дионисос, расположенном в 23 км к северо-востоку от центра города, и в близлежащих районах.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис вернулся в Афины из отпуска, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий пожара, сообщил представитель правительства.

После самой теплой зимы в истории и длительных периодов отсутствия осадков в Греции ожидается самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

Власти объявили повышенную пожарную тревогу до четверга, а метеорологи предупредили об "очень сложной неделе".

"Половина Греции будет в красной зоне", — заявил в субботу министр по вопросам климатических кризисов и гражданской обороны Вассилис Кикилиас. Ожидается, что температура достигнет 40 градусов по Цельсию.

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