Россия и Украина обвиняют друг друга в пожаре на Запорожской АЭС. Что известно

Киев и Москва обвиняют друг друга после того, как в воскресенье вечером начался сильный пожар на объекте, связанном с крупнейшей в Европе атомной электростанцией. Обе стороны признают, что пожар не повлиял на радиационную безопасность, но в то же время, как и МАГАТЭ, предупреждают о потенциальной угрозе таких инцидентов.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что пожар на Запорожской АЭС, которая с 2022 года оккупирована Россией, якобы устроили российские военные. Назначенный Кремлем губернатор Запорожья Евгений Балицкий заявил, что причиной пожара стал обстрел с украинской стороны. Пожар произошел менее чем через неделю после того, как украинские силы начали вторжение на территорию России в Курской области, отмечает Reuters.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чьи наблюдатели присутствуют на огромной территории АЭС с шестью реакторами, заявило, что те видели сильный густой дым, "исходящий из северо-западной части станции", после того как услышали "несколько взрывов в течение вечера".

"Команде [наблюдателей] сообщили, что сегодня якобы произошла атака беспилотника на одну из градирен станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что это не повлияет на ядерную безопасность", — сказано в заявлении организации.

Российская госкорпорация "Росатом" сообщила, что основной пожар был потушен к 23:30 силами пожарных МЧС. В корпорации утверждают, что по одной из двух градирен было нанесено "два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций".

Градирня — устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. По утверждению "Росатома", внутренним конструкциям градирни нанесен "серьезный ущерб", "данное событие можно характеризовать как факт ядерного терроризма".

В тоже время МЧС России уточнила, что повреждена нефункционирующая градирня, характер ущерба — возгорание пластиковых пароуловителей. Украинский "Энергоатом" также сообщил о повреждении одной из градирен и другого оборудования.

Не предоставив доказательств, "Энергоатом" заявил, что Россия использует градирни АЭС для хранения военной техники и взрывчатых веществ, а причиной пожара могла стать халатность или поджог. Зеленский накануне также говорил, что "российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции".

И украинская, и российская сторона при этом подчеркивают, что на радиационном фоне пожар не отразился. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что радиационная ситуация на территории страны стабильная, "превышения не зафиксированы". Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что радионуклиды техногенного происхождения не обнаружены.

"Пока показатели радиации в норме, — заявил Зеленский. — Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация быть не может. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира".

На АЭС есть две градирни, расположенные на северной стороне пруда-охладителя за пределами периметра станции, но использовались они, когда Запорожская АЭС работала на полную мощность, а не после заморозки работы.

"Ущерб [от пожара] не влияет напрямую на безопасность шести остановленных блоков, — сказано в заявлении МАГАТЭ. — Однако любой пожар на площадке или в ее окрестностях представляет риск распространения огня также на объекты, имеющие важное значение для безопасности".

Представители оккупационной администрации АЭС подтвердил наблюдателям МАГАТЭ, что риска повышенного уровня радиации нет, поскольку в районе предполагаемой атаки нет радиоактивных материалов, говорится в заявлении. Проверив уровень радиации, наблюдатели убедились, что он остался неизменным.

Пожар на Запорожской АЭС произошел на форе продолжающегося уже больше шести дней вторжения Украины в российскую Курскую область, где находится Курская АЭС.

Россия захватила Запорожскую АЭС — крупнейшую в Европе — вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Все шесть ядерных реакторов станции сейчас находятся в состоянии "холодный останов". Это значит, что реакторы заглушены, в них поддерживается низкое давление. Последний реактор был таким образом заморожен в апреле этого года.

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