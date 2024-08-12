ХАМАС ответил на предложение Катара, Египта и США возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных в ходе нападения 7 октября прошлого года, сообщает русская служба Би-би-си.

Радикальная группировка настаивает на том, что стоит вернуться к плану перемирия, уже обсуждавшемуся ранее на переговорах вместо того, чтобы разрабатывать новый. Отправит ли ХАМАС своих переговорщиков на встречу 15 августа, пока неясно. Израиль на прошлой неделе заявил, что их представитель на встречу поедет.

Возобновление переговоров — попытка снизить напряженность в регионе и избежать эскалации после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

В заявлении в официальном телеграм-канале ХАМАС говорится, что группировка хочет получить план, "основанный на предложении президента США Джо Байдена о прекращении огня 31 мая, рамочной программе, предложенной посредниками Катаром и Египтом 6 мая, и резолюции Совета Безопасности ООН 2735".

Предложение от 6 мая, с которым ранее согласился ХАМАС, но которое отверг Израиль, предусматривает освобождение израильских пленных в Газе, а также неопределенного числа палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. ХАМАС в частности добивается освобождения одного из лидеров ФАТХ Марвана Баргути, сидящего в тюрьме с 2002 года.

В июле переговоры о перемирии на основе этого плана в очередной раз сорвались после того, как израильская сторона внесла в него новые условия.

В воскресном заявлении ХАМАС добавляется, что "посредники должны принудить оккупанта выполнить это [предложение от 6 мая] вместо того, чтобы проводить дальнейшие раунды переговоров или выдвигать новые предложения, которые обеспечат прикрытие агрессии оккупанта и дадут ему больше времени для продолжения геноцида против нашего народа".

На прошлой неделе США, Египет и Катар призвали Израиль и ХАМАС встретиться для переговоров 15 августа в Каире или Дохе.

Пресс-секретарь ХАМАС Джихад Таха заявил в субботу, что руководство группировки "изучает" приглашение на переговоры о прекращении огня. Таха сказал, что "единственным препятствием для успеха последнего предложения является израильская оккупация", и подчеркнул, что "ликвидация оставшихся пробелов в соглашении о прекращении огня происходит путем оказания реального давления на израильскую сторону, которая проводила и продолжает проводить политику создания препятствий на пути успеха любых усилий и начинаний, направленных на прекращение агрессии".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что не согласится ни на какую сделку, предусматривающую прекращение войны Израиля в Газе без полного разгрома ХАМАС. Однако в четверг Израиль заявил, что направит группу переговорщиков для участия во встрече.

В понедельник лидеры Великобритании, Франции и Германии выступили с совместным призывом к возобновлению переговоров, заявив, что "дальнейших задержек быть не может".

Тем временем удары Израиля по Газе продолжаются. В субботу в результате израильского авиаудара по школьному комплексу Аль-Табин в городе Газа, где проживают перемещенные палестинские семьи, погибли около 100 человек.

ЦАХАЛ сообщил, что удар был нанесен по командно-контрольному центру, "служившему укрытием для террористов и командиров ХАМАС, оттуда планировались и осуществлялись различные атаки на силы ЦАХАЛ и Государство Израиль".

В воскресенье израильские военные также приказали тысячам палестинцев в Хан-Юнисе, на юге Газы, переместиться в так называемые "гуманитарные зоны".

Ответный удар Ирана и "Хезболлы"

Израильские войска остаются в состоянии повышенной готовности к потенциальному удару со стороны Ирана и его сторонников после убийства главы политического крыла ХАМАС Исмаила Хании.

Растут опасения, что ответ Тегерана и "Хезболлы" вызовет дальнейшее обострение ситуации в регионе и может привести к полномасштабной региональной войне.

В воскресенье вечером "Хезболла" снова обстреляла северную часть Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что около 30 ракет были выпущены с территории Ливана, некоторые из них упали на открытую местность, и о пострадавших не сообщалось.

Ранее государственное Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что в результате израильского удара по городу Мааруб на юге страны были ранены 12 человек, включая шестерых детей.

Вечером в пятницу ЦАХАЛ сообщил об уничтожении старшего командира ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа в результате авиаудара в районе Сидона в Ливане. По данным израильских военных, аль-Хаджа отвечал за организацию терактов и обстрелы Израиля с территории Ливана.

После начала войны в Газе ракетные обстрелы Израиля поддерживаемыми Ираном боевиками "Хезболлы" на юге Ливана происходят почти ежедневно.

В воскресенье ЦАХАЛ заявил, что в ожидании возможного ответного удара Ирана или его сторонников инструкции для населения не изменились.

"ЦАХАЛ и служба безопасности следят за нашими врагами и событиями на Ближнем Востоке, уделяя особое внимание Ирану и "Хезболле", и постоянно оценивают ситуацию, — сказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. — Силы ЦАХАЛ развернуты и находятся в высокой степени готовности. Если возникнет необходимость изменить инструкции, мы сообщим об этом по официальным каналам".

Заместитель командира иранских Стражей революции заявил, что Иран намерен выполнить приказ верховного лидера аятоллы Али Хаменеи "сурово наказать" Израиль за убийство Исмаила Хании, сообщили в пятницу местные информационные агентства.

В воскресенье телеканал CNN сообщил, что, по данным двух источников, израильская разведка считает, что иранские силы могут планировать нападение "в течение нескольких дней, даже до переговоров о сделке с заложниками 15 августа", однако окончательного решения еще не принято, и возможно, Тегеран еще изменит свои планы.

Издание Axios со ссылкой на неназванные источники сообщило о беседе министра обороны Израиля Йоава Галланта с министром обороны США Ллойдом Остином в воскресенье, в котором Галлант сказал, что Иран ведет подготовку к крупномасштабному нападению на Израиль.

США отправляют на Ближний Восток авианосец из-за угроз Ирана

В своем заявлении в понедельник министерство обороны Израиля подтвердило, что звонок состоялся, и Галлант и Остин обсудили оперативную и стратегическую координацию и готовность израильских вооруженных сил перед лицом иранских угроз.

Остин тем временем отправил на Ближний Восток подводную лодку USS Georgia, вооруженную управляемыми ракетами, и приказал авианосной ударной группе во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, уже направляющейся в регион, ускорить движение.

Американские военные уже заявили, что направят в регион дополнительные истребители и военные корабли, чтобы укрепить оборону Израиля.

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