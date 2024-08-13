По мнению комиссара Евросоюза по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона, кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп может беспрепятственно распространять "ложные заявления" во время интервью с миллиардером Илоном Маском. Об этом Бретон написал в понедельник, 12 августа, в принадлежащей Маску соцсети Х, где это интервью и состоялось.

В письме Илону Маску, опубликованном вскоре после анонса беседы, еврокомиссар предупредил, что его ведомство будет внимательно следить за возможным "распространением контента, который может подстрекать к насилию, ненависти и расизму" во время интервью, которое увидит и услышит широкая аудитория пользователей платформы. Маск обязан соблюдать законы Евросоюза, подчеркнул Бретон. В частности, Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) требует, чтобы платформа "эффективно пресекала распространение вредоносного контента, связанного с соответствующими событиями", такими как выборы в США.

"Я и мое ведомство будем крайне бдительны, - продолжил комиссар ЕС по цифровым технологиям. При наличии признаков нарушений Брюссель оставляет за собой право применять "временные меры", такие как штрафы. Интервью также может сыграть свою роль в текущем расследовании деятельности платформы сервиса X.

With great audience comes greater responsibility #DSA



As there is a risk of amplification of potentially harmful content in 🇪🇺 in connection with events with major audience around the world, I sent this letter to @elonmusk



📧⤵️ pic.twitter.com/P1IgxdPLzn — Thierry Breton (@ThierryBreton) August 12, 2024

Маск ответил на письмо Бретона мемом за гранью приличия, при этом саркастично добавив, что никогда бы не решился на столь грубый и безответственный поступок. Предвыборный штаб Трампа в свою очередь заявил, что Евросоюз должен заниматься своими делами и не пытаться вмешиваться в президентскую кампанию в США.

To be honest, I really wanted to respond with this Tropic Thunder meme, but I would NEVER do something so rude & irresponsible! https://t.co/jL0GDW5QUx pic.twitter.com/XhUxCSGFNP — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2024

Маск заявил, что его аккаунт подвергся "массивной" кибератаке

Миллиардер в анонсированное время начала беседы с Трампом заявил, что "на X произошла массированная DDOS-атака", которая не позволила ему начать задавать свои вопросы вовремя. В результате интервью началось приблизительно на 45 минут позже запланированного времени.

Ожидания многих подписчиков увидеть видеотрансляцию не оправдались: прямой эфир произошел в аудиорежиме на аккаунтах обоих участников. Страница Маска насчитывает порядка 195 млн подписчиков, а Трампа - около 90 млн; впрочем, их аудитории в значительной мере пересекаются. За первые полтора часа общения аудитория слушателей с 1,5 млн снизилась до одного миллиона. Интервью продлилось приблизительно два часа.

Темы, которые поднимались на аудиовстрече Маска с Трампом касались предстоящих выборов в США, отношений с Россией, войны в Украине, проблем НАТО, существования глобального потепления, развития рынка электромобилей и других вопросов. Маск был крайне комплементарен и по сути не возражал своему гостю, согласившись с ним по подавляющему числу поднятых тем.

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