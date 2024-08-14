Президент США Джо Байден, выступая во вторник, 13 августа, перед журналистами в Новом Орлеане, впервые прокомментировал продвижение ВСУ в Курской области РФ. По словам Байдена, прорыв создает "реальную дилемму для Путина", а США находятся "в прямом и постоянном контакте с украинцами". "Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока события развиваются", - отметил американский президент.

О наступлении ВСУ в Курской области также высказался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он написал в соцсети Х, что обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой последние события на фронте и контрнаступление под Курском.

Глава европейской дипломатии подтвердил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа. "Путину не удалось сломить сопротивление Украины против его необоснованного вторжения, и теперь его вынуждают отступать внутри российской территории", - подчеркнул он.

Discussed w/ @DmytroKuleba the last developments on the frontline & the Kursk counteroffensive. I reiterated the EU full support to the UA people’s fight.



Putin hasn’t managed to break UA resistance against his unjustified invasion & is pushed now to withdraw inside RU territory — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 13, 2024

Наступление ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области началась неделю назад, 6 августа. Бои идут в Кореневском, Суджанском и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что украинцы контролируют 28 населенных пунктов его региона, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 13 августа, что под контролем украинской армии 74 населенных пункта Курской области.

Как сообщил агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" РФ.

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