В Братиславе во вторник, 13 августа, несколько тысяч людей вышли на акцию протеста против левопопулистского правительства премьер-министра Роберта Фицо и министра культуры Мартины Шимковичовой. По оценкам организаторов, в демонстрации приняли участие около 18 тысяч человек. Собравшиеся скандировали "Позор!" и требовали отставки министра.

Протесты были вызваны тем, что Шимковичова неожиданно уволила генерального директора Словацкого национального театра и руководительницу Национальной галереи Словакии.

Мартина Шимковичова, известная своими националистическими взглядами, вызывала недовольство в Словакии с момента своего назначения на пост министра культуры в октябре 2023 года. Она объявила, что хочет насадить "национальную словацкую культуру", а "гендерная мания" и "ЛГБТ-повестка" больше не будут "финансироваться государством". Кроме того, она подписала решение о возобновлении культурного общения и сотрудничества Словакии с РФ и Беларусью, которое было прервано после вторжения РФ в Украину.

Демонстранты против судебной реформы

Также демонстранты выступали и против вызвавшей критику судебной реформы, которая снизила наказания за экономические преступления. Со введением изменений в законодательство предполагается заменить тюремные сроки на крупные штрафы. В оппозиции считают, что реформы вводятся специально для назначенных Робертом Фицо чиновников.

Фицо в третий раз возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года после победы на парламентских выборах его популистской партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD). Фицо уже руководил кабинетом министров в 2006-2010 и 2012-2018 годах. В ходе последней кампании и после избрания на должность политик отметился пророссийской позицией и критиковал политику Запада в войне России против Украины.

В мае 2024 года на Роберта Фицо было совершенопокушение, политик был ранен четырьмя пулями. Премьер-министра в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу.

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