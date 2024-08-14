Российский миллиардер, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман подал в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) иск к Люксембургу на сумму в 16 млрд долларов в связи с заморозкой в разных странах активов, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании. Об этом пишет газета "Ведомости", указывая, что собеседник, знакомый с ходом процесса, подтвердил редакции подлинность иска.

Фридман считает заморозку его активов Люксембургом в рамках исполнения антивоенных санкций ЕС незаконной и требует компенсацию в размере 16 млрд долларов США, что соответствует примерной суммарной стоимости его активов в стране.

"Защита Фридмана в иске связывает введение санкций ЕС против бизнесмена исключительно с его российским гражданством и успехом в бизнесе, что является "серьезной несправедливостью" и нарушает международное право, поскольку ограничения наложены ЕС вне рамок ООН", — поясняется в публикации "Ведомостей".

Кроме прочего, предприниматель, который считает, что санкции разрушили его репутацию, требует компенсации морального ущерба, размер которой должен быть определен в дальнейшем.

Фридман настаивает, что, заморозив его активы, Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года, заключенный между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и СССР, преемницей которого является Россия, с другой стороны. Согласно этому документу, капиталовложения инвесторов одной договаривающейся стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, национализированы и т. д., за исключением случаев, когда такие меры принимаются исходя из общественных интересов в соответствии с установленным законным порядком и не являются дискриминационными. "Но эти меры должны сопровождаться выплатой возмещения, размер которого должен соответствовать реальной стоимости затронутых капиталовложений", — уточняют "Ведомости".

Адвокаты предпринимателя подчеркивают, что иск к Люксембургу не будет отозван даже в случае снятия санкций, поскольку активы их подзащитного "были серьезно повреждены" из-за наложенных ограничений. Отмечается, что среди адвокатов, представляющих интересы Фридмана, — Шери Блэр, супруга бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Вскоре после начала полномасштабной войны РФ в Украине ЕС ввел персональные санкции против сооснователей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена за их "прочные связи" с администрацией Владимира Путина. В апреле 2024 года Фридману и Авену удалось оспорить в суде ЕС наложение на них первоначальных санкций. В судебном акте говорится, что нет доказательств того, что Фридман и Авен поддерживали действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

При этом санкции в отношении Авена и Фридмана продолжают действовать, суд аннулировал ограничительные меры против них лишь в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года.

В мае 2024 года "Ведомости" написали, что Фридман предложил правительству Люксембурга начать переговоры о выплате ему 15,8 млрд долларов в виде компенсации за изъятие его активов в рамках санкций ЕС.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !