Российские независимые журналисты и правозащитники, а также американские дипломаты в течение полутора лет стали целями сложной фишинговой атаки со стороны группировки, которую связывают со спецслужбами РФ. Об этом в своем докладе пишет лаборатория кибербезопасности CitizenLab по итогам расследования, проведенного вместе с другими НКО.

Всего известно о более 10 целях атаки. Сред них расследовательское издание "Проект" и их новостное подразделение "Агентство", правозащитный проект "Первый отдел" и бывший посол США в Украине Стивен Пфайфер. Реальное число жертв может быть больше, отмечают авторы доклада.

Первая известная попытка заражения по сценарию, описанному в докладе, произошла в ноябре 2022 года. Тогда издатель "Проекта" Полина Махольд получила от бывшего партнера издания письмо с "новой идеей", к которому был прикреплен файл в формате PDF. Он не открылся с помощью встроенных в почтовые сервисы расширений, а адрес "облака" не совпадал с реальным доменом. Адрес, с которого был направлен файл, также оказался поддельным.

Примерно в то же время аналогичной атаке подвергся "Первый отдел". По крайней мере в двух случаях были атакованы менеджеры, занимавшиеся финансами независимых проектов — по предположению CitizenLab, среди других целей были и грантодатели.

Некоторые атаки оказались успешными, утверждает глава "Первого отдела" Дмитрий Заир-Бек. Он затруднился раскрыть подробности, сославшись на то, что большинство подвергшихся нападению хакеров не готовы говорить об этом. По мнению исследователя Джона Скотт-Рейлтон из CitizenLab, речь идет об "одной из наиболее изощренных кампаний, нацеленных на российское гражданское общество".

"Проект" — запущенное в 2018 году расследовательское издание, пишущее о коррупции в российском руководстве. В 2021 году, вскоре после объявления "Проекта" "нежелательной" организацией в РФ, его команда создала новостное издание "Агентство". "Первый отдел" специализируется на правовой помощи в делах о госизмене, шпионаже и экстремизме, а также занимается юридическим просвещением.

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