Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что израильская делегация будет присутствовать на переговорах о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников, которых группировка ХАМАС захватила во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года.

Переговоры пройдут в столице Катара Дохе в четверг.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху, а также мандат на проведение переговоров", — говорится в заявлении.

Как сообщали ранее израильские СМИ, в Доху отправятся глава разведки "Моссад" Давид Барнеа, глава службы безопасности "Шин-Бет" Ронен Бар, а также советники Нетаньяху и представители Армии обороны Израиля.

Как пишет AFP со ссылкой на источник, во встрече также примет участие директор ЦРУ Уильям Бернс. При этом пока не ясно, примут ли в переговорах участие представители ХАМАС.

"Наши катарские партнеры заверили нас, что они работают над тем, чтобы обеспечить представительство ХАМАС", — сказал журналистам представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Reuters сообщает со ссылкой на источник, что во встрече примут участие официальные лица из Израиля, Катара, США и Египта, а с ХАМАС посредники рассчитывают провести консультации после переговоров в Дохе.

Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил агентству Associated Press, что группировка теряет веру в способность США выступить посредником в прекращении огня в Газе.

По его словам, ХАМАС примет участие в переговорах только в том случае, если они будут направлены на реализацию предложения, подробно изложенного президентом США Джо Байденом в мае и одобренного на международном уровне.

"Мы сообщили посредникам, что […] любая встреча должна быть основана на обсуждении механизмов реализации [соглашения] и установлении сроков, а не на переговорах о чем-то новом. В противном случае ХАМАС не видит причин для участия", - сказал Хамдан в интервью AP.

Катар, Египет и США на прошлой неделе призвали Израиль и ХАМАС к возобновлению переговоров о перемирии в Газе и освобождении заложников-израильтян, "чтобы закрыть все оставшиеся пробелы и начать реализацию сделки без дальнейших задержек".

Президент США Джо Байден накануне предположил, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС в Газе может помочь удержать Иран от нападения на Израиль.

Иран, который последние две недели грозит нанести удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, ранее косвенно дал понять, что успех на переговорах в Дохе может убедить его отказаться от возмездия.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в иранских службах безопасности, Иран вместе с союзниками, в первую очередь "Хезболлой", готов нанести прямой удар по Израилю, если сделка сорвется или в Тегеране почувствуют, что Израиль намеренно затягивает переговоры.

Источник агентства не сказал, сколько именно Иран готов ждать.

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