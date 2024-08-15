Газета Wall Street Journal выпустила расследование о том, как в Украине готовилась диверсия на "Северном потоке". В сентябре 2022 года трубопровод, по которому российский газ поставлялся в Германию по дну Балтийского моря, был поврежден в результате серии взрывов в шведских и датских водах, в результате чего в воздух было выброшено огромное количество метана, сообщает русская служба Би-би-си.

Идея устроить взрывы на газопроводах "Северный поток" родилась у нескольких высокопоставленных украинских военных и бизнесменов в мае 2022 года. Бизнесмены согласились профинансировать операцию. По словам участников операции, ее стоимость составила около 300 000 долларов.

Операцию курировал генерал с опытом участия в специальных операциях (его имя не называется). Он подчинялся на тот момент Главкому ВСУ Валерию Залужному.

Владимир Зеленский первоначально одобрил план (издание подчеркивает, что все договоренности были достигнуты в устной форме). Однако после того как голландская военная разведка узнала о плане по подрыву газопровода, она передала эти данные ЦРУ. ЦРУ попросило Зеленского операцию отменить, и президент Украины передал соответствующее распоряжение Залужному. Однако тот приказ проигнорировал, и изначальный план операции был изменен.

В комментарии WSJ Залужный сказал, что ничего не знает об операции. При этом газета отмечает, что после того как в начале этого года Залужный был снят с должности Главкома ВСУ, он был назначен послом в Великобритании, что дает ему иммунитет от судебного преследования.

Для проведения операции по подрыву газопровода использовалась прогулочная яхта "Андромеда". На борту парусника было шесть человек, среди них была 30-летняя женщина, которая должна была создавать иллюзию того, что собравшиеся — группа друзей, отправившихся в прогулочный круиз.

На месте взрыва водолазы работали парами. Они использовали взрывчатое вещество, которое было подключено к детонаторам, управляемым по таймеру.

Через несколько дней после взрывов на газопроводе ЦРУ передало секретной службе Германии наводку от голландской военной разведки. В ней сообщались детали о нападении, включая тип используемой лодки и возможный маршрут, по которому двигалась команда. Кроме того, диверсанты забыли помыть "Андромеду", что позволило немецким следователям обнаружить следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК членов экипажа. К ноябрю 2022 года немецкие следователи полагали, что за взрывом стоят украинцы, резюмирует издание.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал агентству Reuters расследование газеты Wall Street Journal, согласно которому серия взрывов, приведших к повреждению трубопровода, готовилась в Украине.

Подоляк причастность Украины к этой диверсии отрицает.

"Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов ... А кто обладал всем этим на момент взрыва? Только Россия", — сказал Подоляк.

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