Водопроводная вода в городе Мехерних на западе Германии пригодна для питья после кипячения, заявили представители городских властей в свете подозрений на третью за неделю возможную диверсию с заражением воды, используемой на базах вооруженных сил ФРГ (бундесвера).

Как передает агентство dpa, вечером 15 августа была обнаружена дыра в ограждении вокруг резервуара, из которого вода подается в город и на военную базу. Местные пожарные подразделения, Немецкий Красный Крест, военные и районное управление здравоохранения Ойскирхена в течение ночи проанализировали первые пробы. В результате удалось установить отсутствие химического загрязнения.

Продолжается проверка на предмет бактериального загрязнения, необходимо дождаться результатов анализа, которые будут предоставлены после выходных. В качестве меры предосторожности до получения итоговых данных городские власти рекомендовали употреблять только кипяченую воду.

До этого в городе и окрестностях был введен запрет на использование воды для питья, душа и стирки одежды. Ограничение, которое на данный момент снято, коснулось порядка 10 тысяч человек. Власти призвали население запастись бутилированной питьевой водой в качестве меры предосторожности. Город пообещал также пополнить свой аварийный запас.

Продолжается проверка в связи с возможным несанкционированным доступом к системе питьевого водоснабжения города.

Инцидент на базе ВВС в кельнском районе Ван

Министр обороны Германии Борис Писториус 14 августа призвал к повышению бдительности после возможных диверсий на территории базы ВВС бундесвера в кельнском районе Ван и на военной базе НАТО в Гайленкирхене на западе ФРГ.

По данным Der Spiegel, на базе в Кельне в ночь на 14 августа сработали датчики контроля воды. Для проверки были направлены техники центра, который обслуживает бундесвер. Они заметили подозрительного человека в черной одежде с лицом, предположительно, скрытым под маской. Ему удалось покинуть место происшествия. В заграждении вокруг базы была обнаружена дыра. Кроме того, несколько пожарных бундесвера сообщили о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

На базе служат порядка 4300 солдат и 1200 гражданских лиц. Она располагается в непосредственной близости от аэропорта Кельн/Бонн. Находящиеся возле аэропорта казармы в Кельне включают военные и гражданские подразделения бундесвера, в числе прочего там базируются военнослужащие ВВС Германии и авиапарк правительства ФРГ.

Der Spiegel указал, что база ВВС в Кельне является важным логистическим узлом в рамках усилий ФРГ по военной поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения. В частности, прошедшие обучение в Германии солдаты вооруженных сил Украины вылетают из Кельна в Польшу.

Жителям прилегающих к казармам районов ничего не угрожало, поскольку у базы бундесвера отдельная система водоснабжения.

Подозрения в диверсии на базе НАТО в Гайленкирхене

Газета Süddeutsche Zeitung 14 августа сообщила о возможной попытке диверсии на военной базе НАТО в Гайленкирхене на западе ФРГ. Она располагается недалеко от кельнских казарм. Записи видеокамеры показали, что неизвестный перелез через ограждение, чтобы попасть на ее территорию, уточнил Der Spiegel.

Между тем, по данным издания, следователи предполагают, что речь могла идти о ком-то, кто забыл пропуск для доступа на базу. Были взяты пробы воды, они не показали отклонений. Как и в Кельне, этот объект подключен к автономной системе водоснабжения. Оба инцидента не связаны друг с другом.

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