По меньшей мере один палестинец погиб в результате нападения экстремистски настроенных израильских поселенцев на деревню Джит на оккупированном Западном берегу реки Иордан в ночь на пятницу.

Сообщается, что десятки израильских поселенцев — некоторые из них были в масках — бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в дома и автомобили палестинских жителей деревни Джит, расположенной недалеко от города Наблус. В соцсетях появились кадры, на которых, предположительно, запечатлены горящие дома и автомобили местных жителей, над деревней поднимаются клубы дыма.

Палестинское Министерство здравоохранения сообщило, что по меньшей мере один человек — 23-летний местный житель — был убит, еще один человек получил тяжелое ранение в грудь.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем заявлении сообщила, что ее силы прибыли в деревню "через несколько минут" после того, как стало известно о нападении. Был открыт огонь в воздух, чтобы разогнать толпу. Нападавшие были выдворены из Джита, один гражданин Израиля задержан.

Представители ЦАХАЛ добавили, что после "серьезного инцидента" его силы, израильская служба безопасности Шин-Бет и израильская полиция начали совместное расследование.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что относится к случившемуся с "предельной серьезностью". По его словам, "виновные в преступном деянии будут пойманы и привлечены к ответственности".

"Это экстремистски настроенное меньшинство, которое наносит ущерб законопослушной общине поселенцев и поселению в целом, а также репутации и статусу Израиля в мире в особенно чувствительный и сложный период", — написал в соцсети Х президент Израиля Ицхак Герцог.

Вашингтон выступил с осуждением произошедшего, заявив, что подобные нападения на палестинских гражданских лиц "неприемлемы и должны быть прекращены". "Израильские власти должны принять меры для защиты всех общин, в том числе вмешаться, чтобы остановить насилие, и привлечь к ответственности всех виновных", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Палестинцы регулярно обвиняют израильские силы безопасности в том, что они позволяют группам агрессивных поселенцев нападать на их деревни. По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, с октября произошло более 1000 таких нападений, в результате которых по меньшей мере 1390 человек, включая 660 детей, были вынуждены покинуть свои дома.

Нападения часто сопровождались насилием. Управление ООН по гуманитарным вопросом зафиксировало 107 нападений, в результате которых погибли и были ранены палестинцы, в ходе 859 нападений был нанесен ущерб палестинской собственности.

Как отмечает корреспондент "Би-би-си" на Ближнем Востоке Йоланда Нелл, нападение на Джит произошло накануне второго дня переговоров в Катаре о прекращении войны в Газе и освобождении десятков заложников.

Ранее представитель Белого дома заявил, что начало переговоров о прекращении огня в Газе было "многообещающим", но переговорщикам из США, Катара и Египта, которые встречаются с израильской делегацией, предстоит еще много работы. Есть надежда, что соглашение сможет предотвратить растущую угрозу более масштабной региональной войны.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми совершает совместную поездку на Ближний Восток со своим французским коллегой Стефаном Сежурне. По его словам, визит продемонстрирует, что Лондон и Париж едины в своем стремлении обеспечить прочный мир для израильтян, палестинцев и всего региона.

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