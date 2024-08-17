Одной из самых обсуждаемых спортсменок парижской Олимпиады стала алжирка Иман Хелиф, завоевавшая золотую медаль в турнире по боксу среди женщин в весовой категории до 66 кг. После первого же боя, в котором она победила менее чем за минуту, СМИ и пользователи соцсетей поставили под сомнение её половую принадлежность. Утверждалось, что у Хелиф есть "мужская" Y-хромосома и повышенный уровень тестостерона, которые дали боксёрше значительное преимущество в женских соревнованиях. "Проверено" рассказывает, как развивался этот скандал, на самом деле начавшийся ещё год назад, и насколько обоснованны аргументы критиков и сторонников алжирской спортсменки.

О том, что Иман Хелиф не женщина, а мужчина, русскоязычные СМИ и Telegram-каналы начали писать ещё 30 июля, за два дня до её первого боя на Олимпиаде. Каналы "РИА Новости" (649 000 просмотров на момент написания этого разбора) и "Раньше всех. Ну почти" (498 000) назвали алжирскую спортсменку и её коллегу из Тайваня Линь Юйтин "боксёрами, провалившими гендерный тест", а "Двач" (436 000), "Россия сейчас" (209 000) и "Voblya•новости" (149 000) — "двумя мужиками". По данным сервиса TGStat, подобные посты, опубликованные до боя с с итальянкой Анджелой Карини, набрали более 6 млн просмотров, а в течение первых суток после него — ещё около 20 млн (среди наиболее вирусных — записи каналов "Топор 18+", "Zerguilo" и Mash). Об алжирской боксёрше, которая "ранее была мужчиной", рассказали и в еженедельном выпуске новостей на YouTube-канале "Редакция" (2 млн просмотров). Но позднее в тот же день ведущий Алексей Пивоваров сообщил в соцсетях, что допустил ошибку, поскольку Хелиф "родилась женщиной, просто у неё от природы аномально повышенный уровень тестостерона".

Предыстория скандала

25-летняя Хелиф — довольно успешная спортсменка. На прошлой Олимпиаде в Токио в 2021 году она не только стала первой в истории представительницей Алжира в соревнованиях по боксу, но и дошла до четвертьфинала. Год спустя Хелиф победила на чемпионате Африки и Средиземноморских играх, а также заняла второе место на чемпионате мира, который проводила Международная боксёрская ассоциация (IBA). О том, что эти успехи спортсменки могут быть связаны с её принадлежностью к мужскому полу, в то время не сообщалось.

В 2023 году боксёрша вновь вышла в финал чемпионата мира IBA, но была дисквалифицирована по решению организаторов. В разъяснении ассоциации говорилось, что Хелиф, а также представительница Тайваня Линь Юйтин не соответствуют требованиям для участниц. Сотрудники IBA сослались на результаты теста, проведённого неназванной независимой лабораторией (какой именно и когда состоялось исследование, не уточнялось). При этом ассоциация отметила, что другая лаборатория пришла к тем же выводам ещё во время предыдущего чемпионата, но сообщила о них организаторам уже после завершения турнира, поэтому ни Хелиф, ни Линь не были дисквалифицированы. Какие именно пробы изучали эксперты и что именно посчитали нарушением правил, в заявлении IBA не сказано, а результаты исследований в открытом доступе не опубликованы. Однако президент ассоциации Умар Кремлёв в своём Telegram-канале пояснял: "По результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин. По результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы и впоследствии исключены со спортивных состязаний".

Тогда же, в марте 2023-го, о решении IBA рассказали многие российские издания. Одну из наиболее сдержанных заметок выпустил РБК, который лишь привёл цитаты из решения ассоциации и Telegram-канала Кремлёва, а также упомянул, что на пути к финалу Хелиф победила в том числе россиянку Азалию Аминеву. Автор публикации на сайте "Комсомольской правды" был более резок, заявив, что "один из боксёров (или боксёрш) украл победу" у представительницы РФ, и далее в тексте назвав Хелиф бывшим мужчиной. При этом таблоид пишет то о проваленном ДНК-тесте вслед за Кремлёвым, то о положительной допинг-пробе, в которой было обнаружено "огромное (по меркам женщин) количество тестостерона в крови". О дисквалификации Хелиф также написали "Ведомости", "Московский комсомолец", "Матч", "Чемпионат" и другие СМИ. "Некоторые страны не хотят, чтобы Алжир выиграл золотую медаль", — прокомментировала ситуацию сама боксёрша, отметив, что видит в случившемся сговор.

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Несмотря на скандал, Хелиф продолжила карьеру. В июле 2023 года она выиграла Арабские игры, а в сентябре прошла отбор на Олимпиаду в Париже. Тогда же на своей странице в Instagram спортсменка опубликовала пост, где упомянула проблемы, с которыми столкнулась после чемпионата мира, и несправедливость, допущенную по отношению к ней. "Я была, есть и буду женщиной. Я всегда буду Иман, которая, о моя страна, делает тебя счастливой и представляет тебя во всём мире", — подчеркнула Хелиф.

В отличие от большинства олимпийских видов спорта, в боксе уже вторые Игры подряд основные правила отбора устанавливает не соответствующая всемирная федерация, а непосредственно Международный олимпийский комитет (МОК) — вернее, назначенные им представители. Такое решение МОК принял в 2019 году, приостановив признание IBA из-за финансовых трудностей ассоциации, обвинений в коррупции и других проблем. Годом позже президентом ассоциации был избран Умар Кремлёв — российский предприниматель, близкий к Федеральной службе охраны, а в 2022-м IBA стала одной из немногих международных спортивных организаций, разрешивших спортсменам из России и Беларуси выступать под национальными флагами, несмотря на введённые в других видах спорта ограничения. Это решение привело к бойкоту соревнований, проводимых ассоциацией, со стороны США и многих европейских стран. В 2023 году МОК отозвал признание IBA и исключил её из олимпийского движения. Это решение было принято на фоне многочисленных заявлений Кремлёва, обвинявшего главу комитета Томаса Баха в коррупции.

Как развивался скандал

1 августа Хелиф провела свой первый бой на парижской Олимпиаде, её соперницей в 1/8 финала стала вице-чемпионка мира 2019 года итальянка Анджела Карини. Спустя 46 сек. после начала поединка она отказалась боксировать. Когда Хелиф была объявлена победительницей, итальянка не стала пожимать ей руку, а упала на колени и заплакала. "Так сильно меня ещё никогда не били", — сказала Карини по завершении боя, пояснив, что приняла решение сдаться ради сохранения здоровья, и подчеркнув, что не ей судить, кого допускать к соревнованиям, а кого нет.

Судя по всему, последнее замечание отсылало к вышедшему накануне заявлению IBA. В нём ассоциация отметила, что считает целесообразным напомнить о принятом в прошлом году решении дисквалифицировать Иман Хелиф и Линь Юйтин (тайваньская спортсменка также участвует в Олимпиаде и также стала чемпионкой в своей весовой категории). Обе боксёрши, напоминает IBA, не соответствуют критериям допуска к женским соревнованиям. "Обращаем внимание, что атлеты не проходили тест на тестостерон, а были подвергнуты отдельному и признанному тесту, подробности которого остаются конфиденциальными. Этот тест окончательно показал, что оба атлета… имели конкурентные преимущества относительно соперниц", — говорится в заявлении. Его авторы подчёркивают, что Линь не подавала апелляцию на прошлогоднее решение о дисквалификации, а Хелиф направила, но потом отозвала протест.

Вечером 1 августа, когда скандал только начал разгораться, Олимпийский комитет Алжира опубликовал заявление, в котором возложил на IBA ответственность за травлю Хелиф в соцсетях. Организация отметила, что дезинформация о боксёрше распространяется на основании решения, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры на чемпионате мира 2023 года. Впоследствии комитет направил в адрес МОК официальную жалобу о нарушении спортивной этики в отношении Хелиф.

Тем не менее на боксёршу (и допустивших её к соревнованиям функционеров) обрушились с критикой не только рядовые интернет-пользователи, но и политики. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала бой Хелиф с Карини неравным состязанием. "Я считаю, что спортсмены с мужскими генетическими характеристиками не должны допускаться к женским соревнованиям", — добавила глава итальянского правительства и правой партии "Братья Италии". Кандидат в президенты США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фрагмент поединка, который сопроводил комментарием: "Я не допущу мужчин до женского спорта". Высказалась и писательница Джоан Роулинг, которую многие обвиняют в трансфобии. Автор книг о Гарри Поттере разместила в соцсети X фото Хелиф и Карини с подписью: "Может ли какая-нибудь картинка лучше описать наше новое движение за права мужчин? Ухмылка мужчины, который знает, что его защищает женоненавистническое спортивное учреждение, наслаждающегося страданиями женщины, которую он только что ударил кулаком по голове и чьи жизненные амбиции он только что разбил".

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024

2 августа, на следующий день после своего поражения, Карини заявила, что жалеет о решении не жать руку Хелиф по завершении боя. "Я хочу извиниться перед ней и всеми остальными. Я была зла, потому что для меня Олимпиада превратилась в прах", — отметила итальянка. Карини добавила, что её расстраивают дискуссии о половой принадлежности Хелиф и что она уважает решение о допуске алжирки к Играм.

Впрочем, скандал не затухал, и вмешался отец алжирской спортсменки — 3 августа интервью с ним опубликовало агентство Reuters. Омар Хелиф назвал нападки в адрес его дочери аморальными и показал журналистам свидетельство о рождении боксёрши — в документе указано, что она женщина. Незадолго до этого таблоид The New York Post поделился снимками, на которых, как утверждается, Иман Хелиф запечатлена в детстве.

В тот же день за обеих спортсменок, ранее дисквалифицированных IBA, вступился глава МОК Томас Бах. "Это две боксёрши, которые родились женщинами, были воспитаны как женщины, имеют женский паспорт и много лет выступали на соревнованиях как женщины. <…> Никогда не было никаких сомнений в том, что они женщины", — заявил он на брифинге для прессы. Бах отметил — очевидно, намекая на IBA, — что некоторые пытаются монополизировать определение того, кто считается женщиной, а кто нет. "Могу только предложить им придумать научно обоснованное, новое определение того, как может кто-то, родившийся, выросший, участвовавший в соревнованиях и имеющий паспорт как женщина, не считаться женщиной. Если они что-то придумают, мы готовы выслушать, мы готовы это изучить, но мы не будем принимать участие в культурной войне, которая порой имеет политическую подоплёку", — отметил глава олимпийского движения, подчеркнув, что распространяемые по соцсетям оскорбления в адрес двух спортсменок абсолютно неприемлемы.

4 августа уже более конкретно высказался официальный представитель МОК Марк Адамс, который прямо назвал проведённые IBA тесты нелегитимными. "Само тестирование, методы тестирования, идея провести его быстро и неожиданно — всё это нелегитимно и не заслуживает никакого ответа", — заявил Адамс на пресс-конференции, отметив, что не понимает, на каком основании IBA вообще решила посреди прошлогоднего чемпионата мира провести дополнительные исследования в отношении именно боксёрш из Алжира и с Тайваня.

В тот же день Олимпийский комитет Алжира опубликовал на своём сайте пресс-релиз о выходе Хелиф в полуфинал Игр. Благодаря этому достижению спортсменка стала первой алжирской боксёршей, гарантировавшей себе олимпийскую награду. "Я благодарю Бога за эту медаль и хочу продемонстрировать всей планете, что я женщина, что я останусь женщиной и что я преодолею все трудности", — приводит комитет цитату Хелиф.

5 августа позицию IBA попробовали прояснить Кремлёв и генеральный директор ассоциации Крис Робертс, но лишь запутали ситуацию. Так, во время пресс-конференции Робертс назвал результаты тестов, взятых у Хелиф и Линь ещё в 2022 году, неубедительными, хотя за неделю до этого в своём заявлении IBA приводила их как одно из оснований для дисквалификации спортсменок. Пояснения о том, какие именно исследования проводились, у двух функционеров разошлись: Робертс говорил о хромосомных тестах, Кремлёв — об изучении уровня тестостерона (хотя в том же заявлении от 31 июля прямо сказано, что его не проводили). Представители IBA также заявили, что образцы были изучены в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В ответ на запрос журналистов BBC пресс-служба агентства пояснила, что оно не проводит гендерные тесты.

Некоторые детали стали известны из состоявшегося после пресс-конференции разговора корреспондента медиакорпорации Аде Адедойина с Робертсом. Генеральный директор IBA пояснил, что лаборатории изучали образцы крови Хелиф и Линь. При этом сначала он опроверг собственные слова о том, что исследование взятых в 2022 году проб привело к неубедительным результатам, затем вернулся к первоначальной версии и отметил, что результаты второго теста, сделанного год спустя, были такими же, как у первого (то есть неубедительными). Тем не менее, подчеркнул функционер, это было именно гендерное тестирование. Многие уточняющие вопросы Робертс предложил задать не ему, а врачу IBA или самим спортсменкам. "Всю шумиху разогнали медиа. Никто никогда не говорил, что Иман Хелиф или боксёрша с Тайваня были мужчинами, точно не я", — констатировал генеральный директор ассоциации. На возражение, что об этом прямо говорил врач IBA, Робертс ответил: "Да? О’кей…"

Насколько правдоподобны обвинения в адрес Хелиф

Однозначно определить, есть ли у алжирской боксёрши Y-хромосома, можно только по результатам соответствующих исследований. В своих заявлениях IBA утверждает, что располагает ими, но резонно отмечает, что не публикует подробности, стремясь соблюсти право Хелиф и тайваньской спортсменки Линь на конфиденциальность. В то же время боксёрская ассоциация и её руководители не уточняют, какие именно исследования проводили по её просьбе лаборатории и какие методы использовались для определения половой принадлежности атлетов.

5 августа на официальном сайте IBA было опубликовано заявление, раскрывающее некоторые детали проведённого ранее тестирования. Так, ассоциация уточнила, что Хелиф и Линь сдавали на анализ кровь, и назвала лаборатории, изучавшие образцы: в Стамбуле этим занималась Sistem Tip, в Нью-Дели — Dr Lal PathLabs. В рамках чемпионата мира 2022 года образцы биоматериала взяли на анализ 17 мая, а завершили исследование 24 мая, в рамках чемпионата мира 2023 года это произошло 17 и 23 марта соответственно. "И Иман Хелиф, и Линь Юйтин получили копии результатов этих тестов и никогда не оспаривали их. Они знают, что эти тесты существуют и что они не поддельные", — подчёркивается в публикации.

В тот же день американский спортивный журналист Алан Абрамсон в публикации на сайте 3WireSports сообщил, что видел результаты анализов, проведённых в 2022 году. По его словам, в отчёте турецкой лаборатории был указан метод тестирования — флуоресцентная гибридизация in situ (FISH). В общих чертах его суть заключается в том, что специальные ДНК-зонды связываются с определёнными участками хромосом и отмечают их. С помощью такого метода, действительно, возможно определить, есть ли в организме Y-хромосома. Абрамсон не уточнил, как он получил доступ к результатам анализа; "Проверено" не смогло обнаружить документ в открытом доступе или пересказ его содержания в других источниках.

На сайте лаборатории Sistem Tip доступен список анализов, которые она выполняет. По состоянию на август 2024 года среди них нет FISH-диагностики, однако в архиве сохранилась копия той же страницы от 26 мая 2022 года (пробы Хелиф и Линь изучались в лаборатории за несколько дней до этого). Тогда Sistem Tip выполняла всего один тест по методу FISH (а именно — KLL-панель), который позволяет выявить мутации, связанные с риском развития лимфоцитарного лейкоза. Эта разновидность диагностики направлена на изучение не Y-, а X-хромосомы.

По словам Абрамсона, в качестве ДНК-зондов при исследовании проб крови Хелиф использовался набор Prenatal Enumeration Probe Kit от компании Cytocell. На её сайте есть два набора зондов с похожим названием: CytoCell Prenatal X, Y and 18 и CytoCell FAST FISH Prenatal X, Y, 13, 18 and 21. Первый из них предназначен для пренатального анализа на мутации в X-, Y- и 18-й хромосоме, второй — дополнительно в 13-й и 21-й хромосомах. В описании наборов указано, что они разработаны для применения на амниоцитах — клетках плода, которые находятся в околоплодной жидкости в полости матки беременной женщины. У появившегося на свет человека амниоцитов просто нет, а Абрамсон утверждает, что у Хелиф брали на анализ кровь. Вместе с тем CytoCell предлагает наборы зондов, подходящих для диагностики уже родившихся людей (например, CytoCell SRY) и предназначенных для исследований именно образцов крови, но журналист упоминает другой набор.

Что касается тестов, проведённых в 2023 году в Нью-Дели, их результаты Абрамсон, по его словам, тоже видел, но описал скудно. Журналист не назвал использованный лабораторией Dr Lal PathLabs метод, но привёл цитату из выводов: "Хромосомный анализ показал мужской кариотип".

Тесты на определение кариотипа действительно делаются на основе изучения образцов крови, но происходит это небыстро. Хромосомы находятся в ядрах клеток, но, например, эритроциты не содержат ядра, поэтому для анализа подходят только лимфоциты и лейкоциты. Однако в крови циркулируют в основном не способные к делению зрелые клетки этих двух типов. Чтобы получить достаточно материала для анализа, их обрабатывают специальным веществом для стимуляции деления, а затем, когда хромосомы можно рассмотреть с помощью микроскопа, деление останавливают. Полный цикл занимает 24 часа, а всего таких циклов требуется не меньше трёх. Далее хромосомы извлекают из клеточных ядер — на это уходит несколько часов. Чтобы их можно было хорошо детально рассмотреть, препарат необходимо покрасить, однако делать это со свежеизвлеченными клетками нельзя, поэтому специалисты в лабораториях ждут ещё два-три дня. И только после этого можно начинать изучение образцов под микроскопом, на что также требуется время. В итоге большинство лабораторий проводят анализ на кариотип за срок от трёх до восьми недель. Иными словами, если IBA приняла решение о дисквалификации Хелиф 24 марта, то забор крови был произведён не позднее начала марта, ещё до официального старта чемпионата (что, в свою очередь, противоречит заявлениям ассоциации).

Определить наличие Y-хромосомы в образце крови можно и другими методами, которые в норме применяют для других целей. Один из них — сравнительная геномная гибридизация на чипах (aCGH), используемая в первую очередь при лечении онкологических заболеваний. Результат такого исследования доступен уже через один-два дня, но достоверно не известно, применяют ли эту инновационную технологию в лабораториях, изучающих взятые у спортсменов пробы. Тесты по методу FISH также можно провести в относительно короткие сроки, в течение пары дней.

Некоторые СМИ и интернет-пользователи не только утверждают, что Хелиф родилась мужчиной, но и называют её трансгендером, не поясняя, на каком основании делается такой вывод. Трансгендерный переход — зонтичное понятие, включающееся "одно или несколько изменений, которые совершает трансчеловек: изменение внешнего вида и одежды, смену документов, гормональную терапию, хирургические операции", поясняет Антон Макинтош, лидер трансинициативной группы "Т-Действие". Если судить по фотографиям боксёрши, в детстве она носила конвенционально женскую, а не мужскую одежду (да и в инстаграме** спортсменки можно обнаружить её фото в платье). Информации о том, что Хелиф проходила через соответствующую гормональную терапию или хирургические вмешательства, в открытых источниках нет. Более того, в Алжире совершение трансгендерного перехода запрещено.

При этом аргументы многих пользователей соцсетей, критикующих МОК за допуск Хелиф к соревнованиям, основываются лишь на недостаточно феминной внешности боксёрши и комментариях её соперницы Карини. В частности, сторонники версии, что алжирская спортсменка — мужчина, приводят её фото, сделанное во время тренировки. На Хелиф надеты специальные защитные трусы. "Люди задаются вопросом: зачем ей такое бельё, если она — женщина?" — пишет в своём Telegram-канале главный редактор Regnum Марина Ахмедова. Впрочем, в десятках интернет-магазинов продаются аналогичные женские накладки на паховую область. Ведущая российского "Первого канала" Олеся Лосева поделилась с подписчиками другой фотографией Хелиф и появившимся у неё вопросом: "Почему девушка из мусульманской страны Алжир с непокрытой головой и в шортах?" Однако в законах этого североафриканского государства не закреплена обязанность женщин носить в общественных пространствах традиционную одежду (и далеко не все местные девушки делают это добровольно). Не считая Хелиф, алжирские спортсмены выиграли на парижской Олимпиаде одну медаль — золото завоевала гимнастка Кайлия Немур, выступавшая в привычном для своего вида спорта трико.

Y-хромосома, женский спорт и нечестное преимущество

Хотя в школе учат, что организм с набором половых хромосом ХХ — женский, а с набором XY — мужской, с точки зрения генетики такая дихотомия не полностью отображает существующее в природе многообразие. При зачатии ребёнок (за редкими исключениями) получает одну половую хромосому от матери и одну от отца. В норме, если от обоих родителей получены Х-хромосомы, рождается дочь, если от матери — Х, а от отца — Y, то сын. На начальных стадиях развития зародыши человека имеют и мюллеровы протоки (из них потом появляются женские внутренние репродуктивные органы), и вольфовы протоки (из них, соответственно, мужские). Внешние половые органы формируются из полового бугорка, который появляется у эмбриона на шестой неделе развития. Также у него есть гонады — половые железы, которые на седьмой неделе беременности трансформируются в яичники или в яички в зависимости от того, присутствует ли у зародыша нормально функционирующая Y-хромосома. Примерно в это же время либо мюллеровы, либо вольфовы протоки регрессируют и формирование репродуктивных органов запускается в соответствии с кариотипом эмбриона.

Однако само по себе наличие Y-хромосомы не определяет, будет ли развиваться человеческий организм как мужской или как женский. Главную роль играет ген SRY, закодированный на её коротком плече. Если он работает, развивается особь мужского пола, если же на этом участке происходит мутация, то ген выключается и развитие организма происходит по женскому типу с рядом особенностей. У людей с таким генетическим нарушением, также известным как синдром Свайера, есть женские наружные половые органы, при этом матка и фаллопиевы трубы обычно недоразвиты. Гонады таких эмбрионов не становятся яичками или яичниками, а превращаются в так называемый гонадный тяж, не производящий половые гормоны. Без гормональной терапии у пациентов с синдромом Свайера обычно не наступает половое созревание, то есть не происходит ни менструация, ни увеличение молочных желёз, ни повышение уровня тестостерона. Если же терапия была начата в подростковом возрасте, то репродуктивные органы могут развиться до уровня, позволяющего даже выносить беременность с помощью донорских яйцеклеток (собственных яйцеклеток у такого организма нет из-за отсутствия сформировавшихся яичников). При этом подобное лечение назначается не только для коррекции внешности, но и для профилактики остеопороза, часто сопровождающего синдром Свайера. Люди с таким нарушением имеют андрогинное телосложение и не отличаются какой-то выдающейся по меркам большинства женщин силой.

Другая аномалия, при которой человек может выглядеть как женщина, но иметь Y-хромосому, — синдром Морриса. Его вызывает мутация гена, закодированного уже на Х-хромосоме и отвечающего за работу андрогенового рецептора, который находится в клеточном ядре. При этом генетическом нарушении рецептор полностью или частично не распознаёт стероидные мужские половые гормоны: тестостерон и дигидротестостерон.

Человек с синдромом Морриса и набором половых хромосом XX имеет женские половые органы, способен зачать и выносить ребёнка, при этом может передать эту мутацию своим детям. Никаких особенностей внешности или физиологии у таких людей нет, а генетическое нарушение не даёт им особых спортивных преимуществ. Если же синдром Морриса возникает у организма с набором половых хромосом XY, то в зависимости от выраженности синдрома (и, соответственно, степени нечувствительности к андрогенам) наружные половые органы могут выглядеть как женские, мужские или неидентифицируемые однозначно. При этом гонады из-за наличия Y-хромосомы в любом случае трансформируются в яички, которые, впрочем, могут быть недоразвитыми, а врачи впоследствии посоветуют удалить их из-за опасности появления злокачественных опухолей.

Человек с набором половых хромосом XY и полной нечувствительностью к андрогенам обычно имеет нарушенные женские внутренние и внешние репродуктивные органы. Это происходит из-за того, что в яичках во время эмбрионального развития секретируется гормон, подавляющий развитие мюллеровых протоков. Чаще всего такие люди рождаются без маточных труб, матки, шейки матки и с рудиментарным влагалищем. Вместе с тем в специализированной литературе описаны и пациенты с нормальными фаллопиевыми трубами, шейкой матки, маткой и полноценным влагалищем.

Синдрома Морриса с лёгкой или частичной нечувствительностью к андрогенам у Хелиф, судя по всему, быть не может, ведь при таком сценарии её внешние половые органы развивались бы преимущественно по мужскому типу. В свою очередь, синдром полной нечувствительности к андрогенам спортивных преимуществ не даст — хотя уровень тестостерона в таком случае может быть любым, рецепторы, которые должны воспринимать этот гормон, не работают.

Есть также третья потенциально вероятная патология — дефицит 5-альфа-редуктазы. Этот фермент преобразует тестостерон в более сильнодействующий андроген дигидротестостерон. Такое нарушение встречается только у людей с набором половых хромосом XY — обычно они рождаются с яичками и семявыводящими протоками, но женскими наружными половыми органами. В период полового созревания менструация не начинается, вместо этого происходит опущение яичек, оволосение по мужскому типу, набор мышечной массы, снижение тембра голоса и увеличение клитора, возможна эрекция и эякуляция, в том числе жизнеспособной спермой. Эта патология крайне редка, однако описаны отдельные поселения в нескольких странах, где она встречается значительно чаще. Среди них — деревни в Доминиканской Республике, где для таких людей существует даже собственное название — гуэведосе (буквально "яйца в двенадцать" — исп.). По подсчётам описавшей феномен эндокринолога Джулианны Императо-МакГинли, в начале 1970-х годов в одном поселении, которое она изучала, детей с таким генетическим нарушением было около 2% от всех новорождённых. Теоретически у Хелиф может быть дефицит 5-альфа-редуктазы, но эта версия не выглядит правдоподобной: с одной стороны, из-за редкости патологии, с другой — из-за того, что после полового созревания люди с этим нарушением нередко обладают мужскими наружными половыми органами.

В 2019 году Спортивный арбитражный суд в Лозанне установил, что дефицит 5-альфа-редуктазы есть у Кастер Семени — южноафриканской бегуньи, бравшей олимпийское золото в беге на 800 м в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Скандалы вокруг её половой принадлежности сопровождали легкоатлетку на протяжении всей её карьеры — свой первый гендерный тест в качестве профессионального спортсмена она сдала в 18 лет, незадолго до победного забега на чемпионате мира 2009 года. Результаты тех стартов заморозили на время проведения расследования, его выводы так и не опубликовали, но год спустя Семене разрешили вернуться в большой спорт. С 2019 года Международная федерация лёгкой атлетики (IAAF) обязала всех спортсменок, соревнующихся в беге на дистанции от 400 м до 1 мили и из-за нарушений полового развития имеющих повышенный уровень тестостерона, принимать специальные препараты, снижающие выработку этого гормона. Впоследствии звёздная карьера Семени фактически завершилась. Бегунья судится с IAAF и другими организациями из-за введения дискриминационных, по её мнению, правил.

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Есть ещё один вариант — мозаицизм, то есть наличие в тканях генетически различающихся клеток. Часть из них имеют только 45 хромосом (и одна из них Х), а часть — 46 (в том числе X и Y). При рождении у людей с такой патологией наружные половые органы чаще выглядят как мужские или неидентифицируемые однозначно, однако могут быть и типично женскими. Большинство пациентов стерильны, хотя описан случай естественного зачатия, вынашивания и рождения ребёнка человеком с мозаицизмом. Значительная часть таких пациентов имеют невысокий рост, в период полового созревания им даже могут прописывать гормон роста. Мозаицизм был, например, у олимпийской чемпионки 1932 года по лёгкой атлетике Станиславы Валасевич. Польская бегунья родилась с внешними женскими половыми органами, была зарегистрирована как женщина, состояла в браке с мужчиной и, вероятно, не подозревала о своей генетической особенности (которую обнаружили уже посмертно). Можно допустить, что Хелиф также имеет мозаицизм, однако представители IBA упоминают о выявлении у боксёрши лишь набора XY-хромосом. Если предположить, что они действительно были обнаружены в ходе проведённого гендерного теста, то возникают дополнительные вопросы к его методологии — как говорилось выше, при мозаицизме разные клетки, ткани и органы имеют разный кариотип.

Наконец, кариотип может состоять из более чем 46 хромосом, а "дополнительными" могут быть в том числе половые. Людей с набором XYY называют сверхмужчинами и приписывают им гипермаскулинное и агрессивное поведение. Хотя кариотип встречается примерно в одном случае на тысячу рождений детей мужского пола, большинство носителей патологии даже не подозревают о своей особенности, поскольку никаких связанных с ней симптомов обычно нет. В разные годы учёные также описывали людей с наборами половых хромосом XXY, XXYY, XXXY и XXXXY. Все обладатели таких кариотипов имеют наружные и внутренние репродуктивные органы мужчин, поэтому в случае Хелиф такая патология также маловероятна.

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Разбираемые в этом тексте утверждения, будто алжирская боксёрша нечестным путём добилась больших успехов на Олимпийских играх в Париже, можно условно разделить на две большие группы. Одни называют спортсменку трансгендером и бывшим мужчиной, основываясь преимущественно на субъективной оценке её внешности, хотя никаких свидетельств, что Хелиф совершила переход, нет. Другие настаивают, что преимущество перед соперницами она получила благодаря наличию Y-хромосомы и/или повышенному уровню тестостерона. Подобные утверждения отсылают к решениям IBA и заявлениям руководства ассоциации, которые полны недосказанностей и внутренних противоречий. Основанная на этих источниках критика в адрес Хелиф и МОК, допустившего её к соревнованиям, могла бы быть оправданной, если бы в открытом доступе был опубликован кариотип спортсменки, однако это до сих пор не было сделано. Поэтому в настоящий момент любые утверждения именно о наборе хромосом в её организме как минимум спорны, а как максимум — безосновательны.

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