Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за "преступления протестной направленности", сообщают в пятницу, 16 августа, близкий к пресс-службе главы Беларуси Telegram-канал "Пул первого" и агентство "БелТА", цитирует Deutsche Welle.

По их данным, среди помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Среди них также есть пенсионеры. Имена помилованных пока не названы.

Накануне Дня независимости в стране, 2 июля, Лукашенко анонсировал освобождение тяжелобольных политзаключенных, "которые ломали, крушили страну в 2020 году". На следующий день он подписал соответствующий указ. По данным правозащитников из центра "Вясна", тогда на свободу вышли как минимум 18 политзаключенных: четыре женщины и 14 мужчин.

По состоянию на 16 августа в Беларуси признаны политическими заключенными 1378 человек, сообщается на сайте правозащитного центра "Вясна".

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