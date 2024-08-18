Выдача Венгрией "национальных карт" заявителям из России и Беларуси "не представляет никакого риска для безопасности Шенгенской зоны". Уверенность в этом выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, оставив соответствующую запись в Facebook.

По утверждению Сийярто, россияне и белорусы по-прежнему "будут подвергаться тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии".

При этом глава венгерского внешнеполитического ведомства обвинил "коллег из Северной Европы и стран Балтии" в "кампании лжи" в отношении Будапешта. По его версии, под эту кампанию подпадают любые утверждения об отсутствии подобных проверок.

В Европарламенте опасаются создания лазеек для шпонажа

Газета Financial Times и агентство Reuters ранее опубликовали выдержки из письма председателя крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфреда Вебера главе Евросовета Шарлю Мишелю.

По мнению Вебера, новые венгерские правила могут "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности". "Эта политика также может облегчить россиянам перемещение по Шенгенской зоне, обходя ограничения, требуемые законодательством ЕС", - утверждал Вебер.

Председатель партии призвал Мишеля поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров ЕС в октябре.

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