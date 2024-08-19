В военном конфликте на Ближнем Востоке между Израилем и террористической организацией ХАМАС настал решающий момент, который, возможно, является последней возможностью добиться прекращения огня в секторе Газа и возвращения удерживаемых там израильских заложников. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве.

Блинкен подчеркнул, что его нынешняя поездка в Израиль — уже девятая по счету с октября 2023 года и что он прибыл в Тель-Авив по поручению президента США Джо Байдена в рамках "интенсивных дипломатических усилий, направленных на то, чтобы добиться подписания соглашения" о прекращении огня. "Пришло время сделать это. Пришло время убедиться, что никто не предпримет никаких шагов, которые могут сорвать этот процесс", — заявил глава американской дипломатии.

Блинкен добавил, что Вашингтон осознает озабоченность, которую Израиль испытывает в связи с возможностью атак на него со стороны Ирана, "со стороны "Хезболлаха" и других". В этой связи он напомнил о мерах США по развертыванию на Ближнем Востоке "сил для сдерживания любых атак и, если потребуется, для защиты от них".

В предшествующем заявлению Блинкена обращении Герцог поблагодарил США за "очень мощную" военную поддержку Израиля. "Я хочу поблагодарить вас лично, и я хочу поблагодарить президента [США] за демонстрацию и проецирование силы в этом регионе, поскольку должно быть ясно, что никто не должен нападать на Израиль или вмешиваться в наше четкое, неотъемлемое право на самооборону", — отметил глава государства.

Ранее, 18 августа, стало известно, что радикальное исламистское движение ХАМАС отвергло предложения последнего раунда непрямых переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Представители организации отказались принимать якобы новые требования, выдвинутые израильской стороной. "Узнав от посредников, что обсуждалось на последнем раунде переговоров в Дохе, мы еще раз убедились, что Нетаньяху продолжает ставить препятствия на пути к соглашению", — приводит слова представителя ХАМАС агентство dpa. По его утверждению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет "выдвигать новые условия и требования, чтобы торпедировать усилия посредников и продлить войну".

Как отмечает агентство, группировку, в частности, не устроило намерение Израиля сохранять военное присутствие в нескольких точках сектора Газа, среди которых — так называемый Филадельфийский коридор, пролегающий вдоль границы сектора и Египта.

Как напоминает агентство AFP, предложение по урегулированию в Газе предусматривает трехэтапный процесс, в ходе которого ХАМАС должно освободить всех заложников, похищенных 7 октября. В обмен на это Израиль должен вывести свои силы из сектора Газа и освободить палестинских заключенных.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее в рамках обмена на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев из плена были освобождены более 100 заложников.

Израиль в ответ на нападение объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью движения, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 40 тысяч человек, а свыше 91 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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