Наступление ВСУ в Курской области стало "дерзкой авантюрой, рожденной отчаянием и в обстановке большой секретности", пишет The Economist. Журналисты пришли к такому выводу, поговорив с источниками в окружении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также украинскими военными, непосредственно участвующими в операции на территории России.

С одной стороны, отмечает издание, неожиданное вторжение подняло моральный дух украинской армии и продемонстрировало новую тактику боевых действий ВСУ. Однако спустя почти две недели наступления его темпы замедлились, и Россия начинает отвечать, причем не только в Курской области, но и на других линиях фронта тоже.

Источник в украинском Генштабе охарактеризовал тактику ВСУ в Курской области как "маневренную атаку" — сродни той, которую в начале полномасштабного вторжения в Украину использовал российский командующий Валерий Герасимов. Четыре украинские бригады пересекли российскую границу 6 августа, продвигаясь в разных направлениях по сельской местности под прикрытием танкового и артиллерийского огня и FPV-беспилотников с воздуха. Военные не встречали серьезного сопротивления на земле, но подвергались бомбардировкам российской авиации. Прежде чем в ход вступала украинская тяжелая бронетехника, уязвимые районы сначала исследовали небольшие подразделения. В первые дни наступления такая тактика, по оценкам издания, была "сокрушительно эффективной".

План вторжения в Россию, пишет The Economist, Сырский разрабатывал под большим давлением. ВСУ с трудом удерживают линии обороны в Донбассе, особенно в районе города Покровска — важнейшего логистического центра. В июле даже появлялись слухи, что главком, назначенный на свой пост только в феврале 2024-го, уже находится на грани увольнения.

"Сырский не силен в политических играх. В чем он хорош, так это в войне", — заявил журналистам собеседник, близкий к генералу. По его словам, командующий рассматривал сразу несколько сценариев наступления на самые слабые точки в российской обороне: удар по северу Брянской области, удар по Курской области, комбинация этих двух вариантов и другие. Главная цель, которую преследовали в ВСУ, заключалась в том, чтобы отвлечь российские войска от Донбасса и создать козыри для будущих переговоров.

Сырский держал свои планы в тайне, делясь ими только с узким кругом генералов и сотрудников службы безопасности, и обсуждал стратегию с президентом Украины один на один, пишет The Economist. Даже Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) было подключено к планированию только на позднем этапе. Как утверждает источник, союзников Украины также намеренно держали в неведении, поскольку Запад уже сорвал две предыдущие операции Сырского — об одной узнала Россия, другую распорядились отменить (что это за операции, в статье не уточняется). Когда Запад поставили перед фактом, он уже не возражал.

Главкому ВСУ удалось сбить противника с толку, замаскировав прибытие войск к российской границе под предлогом защиты от предполагаемого вторжения ВС РФ в Сумскую область (такая версия обсуждалась в украинских СМИ). Ротацию провели примерно за полторы недели до начала Курской операции.

При этом и сами украинские военные не догадывались, что будут участвовать в наступательной операции. Как рассказали изданию бойцы ВСУ, они начали что-то подозревать в начале августа, когда им выдали снаряжение: новые каски со встроенными наушниками, новые штурмовые винтовки. Также военные проводили учения на макетах, которые, как потом оказалось, были имитацией российских деревень.

Хотя первая фаза наступления была тщательно спланирована, теперь с утратой фактора внезапности украинское продвижение замедлилось. Источник в Генштабе ВСУ говорит, что Владимир Зеленский все еще стремится к "максимальному прогрессу" в Курской области. 18 августа президент Украины заявил, что главная задача операции ВСУ — это "создание буферной зоны на территории агрессора".

Но главком ВСУ более осторожен, концентрируясь на расширении флангов вдоль границы, чтобы создать более укрепленные оборонительные линии. "Сырский не дурак. Он знает, что спешка ставит под угрозу всю операцию", — говорит его доверенное лицо. Сейчас украинский контингент численностью от 10 до 20 тысяч военных, вероятно, сосредоточен на установлении контроля по южному берегу реки Сейм к северо-западу от Суджи. По данным провоенных российских блогеров, ВСУ уже повредили все три моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области.

Долгосрочные перспективы операции во многом будут зависеть от реакции России, отмечает издание. Похоже, что Минобороны РФ придерживается двойного подхода: наращивает войска в Курской области, но сохраняет давление на линии фронта в Донбассе. По словам украинских военных, они замечают новый уровень сопротивления в Курской области — потери ВСУ растут, а российские войска усиливаются более подготовленными подразделениями, включая морскую пехоту и спецназ.

Собеседник в правительстве Украины, в свою очередь, утверждает, что военная активность в Донбассе значительно снизилась с 16 августа, но есть одно важное исключение — город Покровск, в районе которого войска РФ по-прежнему уверенно продвигаются вперед, пользуясь ослаблением украинской обороны.

Комментарий "Медузы"

Говорить о значительном снижении военной активности на фронте в Донбассе, как и о переброске оттуда российских войск в Курскую область, нельзя. В последнюю неделю ВС РФ интенсифицировали наступление как в районе Покровска, так и в районе города Торецк в 50 км восточнее.

Через Покровск идут все грузы в центральную и южную часть Донбасса со стороны города Днепр. Российские войска в последние дни усилили атаки в районе Покровска и заняли часть поселка Гродовка в 13 км от города. Также российские войска продвигаются к городу Селидово в 15 км к югу от Покровска.

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