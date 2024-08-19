Визит Путина в Баку: поездка к друзьям, помогающим Украине

В Азербайджане не все довольны визитом Владимира Путина. Это связано и с исторической памятью, и с войной в Украине. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев встречает своего коллегу в семейном кругу, а провластная пресса, гордая за азербайджанцев, воюющих за Украину, теперь нахваливает Путина.

"Пропагандистская машина России не может даже назвать Аллею Шахидов, где похоронены люди, убитые ее армией" — это один азербайджанский блогер возмутился тем, что Russia Today написала, будто президент России возложил цветы к вечному огню у мемориала жертвам Второй мировой войны.

На самом же деле цветы он клал у вечного огня у Аллеи Шахидов, в память о жертвах разгона советской армией с помощью боевого оружия и танков митингов за независимость в январе 1990. Тогда погибло более ста человек. На последних секундах видео российских пропагандистов за спиной российского лидера даже видны ряды могил.

Это событие известно в Баку как "черный январь", и националисты порой напоминают о нем, как о поводе не любить Россию, пытавшуюся тогда силовыми методами остановить развал своей империи.

Путина на улицах Баку не встречают с российскими флагами. Но нельзя сказать что к России или Путину в Азербайджане относятся резко негативно, тут скорее все сложно.

Все сложно

Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в Баку прошли стихийные акции в поддержку Украины. Это нехарактерно для Азербайджана, где полиция обычно жестко пресекает даже одиночные пикеты. А тут полиция стояла в стороне, когда активисты приходили к украинскому, а затем и к российскому посольствам.

Хотя Азербайджан не делал официальных заявлений по войне в Украине, он посылал туда гуманитарную помощь, а азербайджанская пресса освещала в позитивном ключе то, что азербайджанцы воюют на стороне Украины. Они там действительно есть - в батальоне "Айдар", "Грузинском батальоне", и других подразделениях, и даже получали звания героев Украины.

Некоторые наблюдатели говорили, что Азербайджан не может открыто поддерживать Украину в силу того, что азербайджанская экономика тесно связана с Россией.

Тесная связь с Россией

До пандемии и войны в среднем количество въехавших в Россию из Азербайджана ежегодно превышало число выехавших из России в Азербайджан по меньшей мере на 10 тысяч человек.

Согласно азербайджанского Госкомстату, Россия и до войны, и сейчас занимает первое место среди стран, откуда люди приезжают в Азербайджан. В 2023 их было более 600 тысяч.

На Россию приходится две трети внешнеторгового оборота Азербайджана со странами СНГ (4,4 миллиарда долларов). Тесные связи с Азербайджаном имеет целый ряд крупных российских бизнесменов родом из этой страны.

Это, например, бизнесмен Фархад Ахмедов, чей предполагаемый телефонный разговор о Путине был слит в сеть в прошлом году. А бывший муж дочери президента Азербайджана, Эмин Агаларов — сын российского бизнесмена Араза Агаларова, владельца Crocus City Hall.

Еще в Баку, в отличие от Еревана и Тбилиси, во многих ВУЗах и почти в каждой школе есть возможность учиться полностью на русском языке. А знание русского языка часто необходимо, чтобы получить в столице высокооплачиваемую работу.

Таким образом, несмотря на все разногласия, в Азербайджане к Путину нет сильной враждебности, и та же провластная пресса, которая гордится солдатами, воюющими на стороне Украины, тепло отзывается о президенте России, называя его другом Азербайджана. Он приехал с государственным визитом, а азербайджанский коллега с супругой встречают его как частного гостя, и Путин расслабленно сидит за столом, расстегнув рубашку.

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