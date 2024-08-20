На нефтебазе в Пролетарске Ростовской области после атаки украинского беспилотника начался пожар. Его не могут потушить до сих пор.

"Медуза" со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщает, что 41 пожарный пострадал при тушении нефтебазы в Пролетарске. Это следует из сообщения в Telegram губернатора Ростовской области Василия Голубева в понедельник. Всего, по данным властей, в тушении пожара задействованы более 500 человек.

Госпитализированы 18 человек, пятеро находятся в реанимации. По данным российских СМИ, выгорели 11 резервуаров с топливом. Площадь пожара уже достигла 10 тысяч квадратных метров.

По словам Голубева, который называет горящий объект "промбазой", возгорание дизельного топлива там случилось после падения обломков сбитого дрона. На территории Пролетарского района 19 августа была объявлена чрезвычайная ситуация. "Сейчас все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения", - написал губернатор. В тушении пожара помогают также жители Пролетарска, следует из его поста.

Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич в беседе с журналистами издания "не подтвердил и не опроверг" информацию о количестве пострадавших.

Первоначально информация о числе пострадавших появилась в соцсетях районной администрации. "Но позже посты отредактировали. Сейчас местные власти отказываются от комментариев", - уточняется в публикации.

Генштаб ВСУ заявил, что атаку нефтебазы в Пролетарске организовало ГУР Минобороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами. В Пролетарске, говорилось в распространенном Генштабом ВСУ сообщении, хранились нефть и нефтепродукты, используемые, в числе прочего, для нужд российской армии.

Возгорание горючих материалов произошло 18 августа после атаки беспилотников и встречной работе ПВО региона.

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