За неделю 11–19 августа в Российский Красный крест (РКК) поступило больше 1500 заявок на розыск людей в Курской области, куда ранее вошли подразделения ВСУ, найдены около 100 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу РКК пишет газета "Ведомости", сообщает "Медуза".

Российское государственное информагентство ТАСС сообщает, что из-за атак ВСУ погибли 17 человек; из более 140 пострадавших 75 госпитализированы, в том числе 4 ребенка.

Поисковая служба "Лиза Алерт" с начала августа получила 779 заявок на поиск пропавших в Курской области, 111 из них закрыты со статусом "Найден. Жив", сообщили газете сотрудники службы.

Часть заявок может быть дублированными, т.е. по одному разыскиваемому человеку может быть подано более одного сообщения об исчезновении, отмечает издание.

15 августа социальная сеть "ВКонтакте" по требованию Генпрокуратуры заблокировала группу "Суджа — Поиск людей", где публиковались объявления о розыске пропавших жителей района. Ранее оперштаб Курской области рекомендовал местным жителям не обнародовать данные о пропавших родственниках в открытых источниках, объяснив это тем, что ВСУ якобы собирают эти сведения "для шантажа и распространения дезинформации".

Также сообщается, что более 121 тысячи жителей Курской области покинули приграничные районы. Об этом заявил на брифинге замглавы департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров. По его словам, речь идет о жителях девяти районов региона. Эвакуацию он назвал "отселением".

Кроме того, представитель МЧС рассказал, что за последние сутки из приграничных районов выехали более 650 человек "самостоятельно и организованными колоннами". Работа по отселению жителей районов, находящихся под обстрелами, продолжается, добавил он.

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