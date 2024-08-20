Украинский парламент принял закон, который запрещает деятельность в стране Русской православной церкви и открывает возможность для такого же шага в отношении Украинской православной церкви, ранее связываемой с Московским патриархатом.

Хотя призывы запретить в Украине "московскую церковь" звучали на протяжении многих лет, нынешнее решение фактически было инициировано в конце 2022 года президентом Владимиром Зеленским, который объявил курс на "духовную независимость от Москвы".

Украинская власть не скрывает, что рассматривает УПЦ в качестве неотъемлемой части Русской православной церкви. Иерархи самой УПЦ утверждают, что перестали быть частью РПЦ вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.

Тем не менее, с того времени позиции УПЦ в Украине сильно пошатнулись. Болезненным ударом для нее стало лишение монополии на служение в главной православной святыне Восточной Европы — Киево-Печерской лавре. Ряд ее иерархов столкнулись с уголовным преследованием. В УПЦ говорят о "гонениях", которым подвергается некогда самая многочисленная православная конфессия в Украине.

Результаты социологических исследований показывают неуклонное падение поддержки УПЦ украинским обществом. Данные некоторых опросов свидетельствуют, что большинство украинцев поддерживают полный запрет деятельности УПЦ.

Текст принятого 20 августа документа до сих пор недоступен на сайте Верховной рады, однако "Би-би-си" удалось ознакомиться с последней версией законопроекта, который в результате был внесен на рассмотрение парламента.

Из этого документа можно составить впечатление о том, какое будущее ждет УПЦ, кто и когда сможет ее запретить, и какой будет судьба храмов, которые сейчас использует эта церковь.

Эволюция проекта

Трудные времена для УПЦ наступили в конце 2022 года. Тогда президент Владимир Зеленский, ранее не отличавшийся особой заинтересованностью в церковных делах, сделал ряд заявлений, направленных против "религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации". Фактически речь шла об УПЦ, которую Русская православная церковь считает своей структурной частью.

Оправдания украинских иерархов — мол, в мае 2022 года они разорвали отношения с активно поддерживающей войну РПЦ — не принимались во внимание ни украинской властью, ни самим Московским патриархатом.

Уже в январе 2023 года правительство Украины по поручению президента внесло в Верховную раду лаконичный законопроект, который открывал возможность запретить деятельность связанных с РПЦ церквей в судебном порядке.

Этот документ столкнулся с ожесточенным сопротивлением части парламентариев, в том числе из правящей партии "Слуга народа". Принять его в первом чтении удалось лишь в октябре прошлого года. При этом сторонники запрета УПЦ в Украине пообещали существенно доработать документ ко второму чтению.

Так и случилось. Поддержанный депутатами 20 августа документ разросся с двух страниц до более двадцати. Из рамочного законопроекта он, по сути, превратился в подробную инструкцию, прописывающую, в частности, особенности судопроизводства в делах о запрете церкви и судьбу ее имущества.

Судебные запреты и переходный период

Уже с самого начала принятый 20 августа закон констатирует: "Принимая во внимание то, что РПЦ является идеологическим продолжением режима государства-агрессора, соучастницей военных преступлений и преступлений против человечности, совершающихся от имени Российской Федерации и идеологии "русского мира", деятельность Русской православной церкви в Украине запрещена".

Впрочем, сама по себе РПЦ в Украине и так не действует. Поэтому авторы документа идут дальше — закон предусматривает, что суды получат возможность запрещать деятельность в Украине церквей, которые являются частью РПЦ.

Формально в законе не говорится, что речь в данном случае идет об УПЦ. Однако документ предписывает Государственной службе по вопросам этнополитики и свободы совести (ГСЭСС) определить, какие из функционирующих в Украине церквей подчинены РПЦ и имеют с ней отношения.

Учитывая, что в начале 2023 года это ведомство уже опубликовало вывод о том, что УПЦ является структурным подразделением РПЦ и имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью, становится понятно, что положения нового закона будут напрямую касаться именно Украинской православной церкви.

Согласно описанной в законе схеме, ГСЭСС определяет юридическое лицо, связанное с запрещенной РПЦ, и выписывает этому лицу предписание, которое обязывает его избавиться от этой связи. В случае невыполнения предписания ГСЭСС обращается в суд с просьбой запретить деятельность такого юрлица в Украине.

Решение суда первой инстанции о запрете такого лица может быть оспорено в Верховном суде Украины — именно он будет ставить точку в каждом из подобных дел.

Специфика украинского законодательства состоит в том, что УПЦ является не единым юридическим лицом, а состоит из отдельных епархий и приходов, то есть всего почти десяти тысяч юрлиц.

Исходя из закона, ГСЭСС должна будет обратиться с упомянутым предписанием к каждому из них, а потом точно так же направить тысячи исков в суды относительно каждой из общин УПЦ — от столичных храмов до сельских церквушек.

Собеседники "Би-би-си" говорили, что ГСЭСС намеревается идти по этому пути "сверху вниз" — сначала будет добиваться отмены регистрации Киевской митрополии УПЦ, административного центра церкви в Украине, а затем — епархиальных структур, своеобразных областных подразделений церкви.

Текст, с которым ознакомилась "Би-би-си", предусматривает введение "переходного периода", на протяжении которого ГЭСС не сможет обращаться с исками о запрете юрлиц, связанных с РПЦ — речь идет о девяти месяцах с момента подписания закона президентом. Поэтому реалистично первые прецеденты судебного запрета общин УПЦ можно ожидать примерно через год.

Тем не менее, принятый 20 августа закон предоставляет власти право расторгнуть договоры аренды государственного или коммунального имущества с УПЦ еще до любых судебных решений в отношении церкви.

Фактически речь идет о том, что власть получает возможность забрать у церкви храмы, являющиеся памятниками архитектуры. По данным "Би-би-си", речь идет примерно о трех тысячах культовых сооружений по всей Украине.

Фактор США

Принятие этого закона поставило точку в масштабном политическом споре, длившемся на протяжении последних полутора лет. Несмотря на то, что инициатором и идейным вдохновителем запрета УПЦ был президент Зеленский, внушительная оппозиция такому шагу сформировалась даже в его родной партии "Слуга народа".

Собеседники "Би-би-си" указывают, что весомую роль в формировании настроений парламентариев сыграла активность американских лоббистов УПЦ. В конце прошлого года кампанию в поддержку УПЦ на Западе развернула команда юристов во главе с американским адвокатом Робертом Амстердамом.

Весной этого года, во время длительной паузы в предоставлении Штатами военной помощи Украине, некоторые представители Республиканской партии называли "преследование Киевом верующих канонической православной церкви" одной из причин, по которым поддержка Украины должна быть прекращена. Среди этих политиков был и молодой сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, который в прошлом месяце стал кандидатом в вице-президенты США от Дональда Трампа.

В результате, говорят собеседники "Би-би-си" в Верховной раде, часть депутатов отказывалась поддерживать закон о запрете УПЦ, опасаясь, что такая позиция может привести к тому, что в будущем Штаты введут против них персональные санкции или отменят их американские визы.

Тем временем напряжение по поводу этого закона нарастало, и 23 июля несколько десятков депутатов — как оппозиционеров, так и представителей президентской "Слуги народа" — заблокировали трибуну парламента, заявив, что Рада не возобновит работу, пока не примет многострадальный закон о церквях.

"Ширма для убийств"

За неполный месяц паузы в работе парламента произошло сразу несколько событий, значимо повлиявших на настроения украинских депутатов.

В начале августа с визитом в США побывала внушительная делегация членов Рады. После общения с представителями обеих американских главных партий украинцы вернулись в Киев с четким пониманием того, что Вашингтон не будет остро реагировать на любые шаги в отношении УПЦ.

"Вэнс, может, и будет переживать, но им сейчас не до наших попов, у них сейчас огромные проблемы в их избирательной кампании", — рассказывал "Би-би-си" о разговорах с республиканцами один из членов украинской делегации, побывавшей в Вашингтоне.

Но главное — в начале августа о своей позиции в отношении церковного вопроса вслух заявил Зеленский, который на протяжении последних месяцев, казалось, потерял интерес к этой проблеме и пустил ее решение на самотек.

В вечернем обращении к народу от 10 августа он упомянул, что провел совещание на тему решения, которое "укрепит нашу украинскую духовную независимость". Спустя несколько дней он провел онлайн-встречу с членами Всеукраинского совета церквей, которые затем выступили с поддержкой некой президентской инициативы.

Наконец, накануне решающего голосования едва ли не впервые церковный вопрос прокомментировал всесильный глава Офиса президента Андрей Ермак. "Церковь в Украине будет лишена московского влияния. Еще с советских времен церковь в России и для России — это территория и уши их спецслужб… Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия", — заявил чиновник, ранее державшийся вдалеке от темы религии.

Собеседники "Би-би-си" шутя замечали, что опасения представителей украинской власти относительно реакции Запада на дискуссионный закон исчезли на фоне вполне успешного наступления ВСУ в Курской области.

Что будет с УПЦ?

На протяжении последнего времени представители УПЦ активно критиковали положения законопроекта, открывавшего возможность запретить их церковь. "Би-би-си" обратилась к ним за комментарием по поводу окончательного принятия этого документа, однако на момент публикации не получила ответа на свой запрос.

Собеседники "Би-би-си" в околоцерковных и политических кругах прогнозируют, что УПЦ и ее защитники оспорят положения нового закона в украинских и международных судах. "Но, конечно, эти процессы затянутся на годы", — считает религиовед Андрей Смирнов.

Эксперт прогнозирует, что вступление в силу нового закона облегчит и ускорит процесс перехода части общин УПЦ в Православную церковь Украины, созданную в 2018 году автокефальную (самостоятельную) церковь, с которой ни РПЦ, ни УПЦ не имеют формальных отношений.

Особенно, продолжает Смирнов, это касается общин УПЦ, которые пользуются принадлежащими государству храмами-памятниками культуры. По факту, новый закон заставит их или переходить в ПЦУ, сохранив место для богослужений, либо искать новое помещение.

Некоторые собеседники "Би-би-си" в УПЦ теоретически готовы приступить к неким переговорам о будущем сосуществовании с ПЦУ — один из них указывает, что роль организатора такого диалога мог бы сыграть президент Зеленский. Однако прямо сейчас, вероятно, примирение двух ветвей украинского православия не входит в число приоритетов главы государства.

С другой стороны, не стоит сбрасывать со счетов другую достаточно многочисленную фракцию епископов УПЦ, выступающих категорически против сближения с ПЦУ. Внутренняя дискуссия между иерархами УПЦ по этому и многим другим вопросам могла бы произойти на соборе епископов, однако о его созыве, говорят источники "Би-би-си", сейчас не может быть и речи.

В то же время, утверждают они, драматизировать положение УПЦ в новых обстоятельствах тоже не стоит. Большинство храмов, используемых этой церковью, говорит религиовед Андрей Смирнов, и так пребывают не в государственной собственности. Если суд запретит ту или иную общину, храм можно будет перерегистрировать на физическое лицо. А собираться и молиться в нем верующим никакой закон запретить не может.

С оптимизмом смотрит в будущее и один из епископов УПЦ, который согласился пообщаться с "Би-би-си" на условиях анонимности. "На самом деле все не так страшно, как мы представляли. Это же не пойдет какая-то самооборона людей из церкви выгонять. Сначала проверка документов, потом переходный период в девять месяцев для подачи в суд. А там — знаете, как в присказке: "Либо ишак сдохнет, либо падишах умрет", — говорит он.

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