Джо Байден произнес трогательную прощальную речь и удостоился бурных оваций на национальном съезде Демократической партии в Чикаго в понедельник. Выступлению предшествовало неожиданное появление на сцене Камалы Харрис, поблагодарившей его за то, что он был "невероятным" президентом.

"Джо, спасибо вам за ваше историческое лидерство, за то, что вы всю жизнь служили нашей нации, и за все, что вы продолжаете делать, — сказала она. — Мы вам вечно благодарны".

"Я люблю вас", — уронил слезу, обратившись к собравшимся, 81-летний президент под оглушительные аплодисменты. "Мы любим тебя, Джо" — скандировали члены партии, менее месяца назад вынудившей его отказаться от притязаний на президентскую номинацию из-за его возраста.

"Мы оба знаем, что нам предстоит еще многое сделать, но мы движемся в правильном направлении", — сказал Байден, имея в виду себя и Харрис, которая за несколько недель сумела перевернуть ход президентской гонки.

Первая чернокожая женщина, ставшая вице-президентом Америки, Камала Харрис вдохнула новую жизнь в Демократическую партию и обошла лидера республиканцев Дональда Трампа в опросах общественного мнения.

Она щедро воздала должное Байдену в этот, должно быть, один из самых трудных моментов в его полувековой политической карьере, даже нарушив традицию, предписывающую ей появиться на сцене в последний день конвенции.

Байден пришел на съезд с семьей, его представили жена Джилл Байден и дочь Эшли.

В своей речи Байден не только говорил о своем месте в истории, но и воздал должное своему вице-президенту — женщине, которая, как он надеется, сменит его в Белом доме.

"Выбор Камалы был самым первым решением, которое я принял, став нашим кандидатом [на прошлых выборах], и это лучшее решение, которое я принял за всю свою карьеру, — сказал он. — Она жесткая, опытная и невероятно честная".

Демократы в Чикаго пребывают в приподнятом настроении, надеясь на победу в ноябре, что казалось немыслимым всего несколько недель назад после провальных дебатов Байдена с Трампом.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, аплодисменты в адрес президента можно расценивать и как знак благодарности за его решение выйти из президентской гонки, и как дань уважения к его богатой политической карьере, начавшейся в 1972 году, когда он впервые был избран в Конгресс в возрасте 29 лет.

Хотя Байден посвятил окончание своей речи Камале Харрис, многие из выступивших в этот вечер ораторов адресовали свои приветствия нынешнему хозяину Белого дома.

Хиллари Клинтон, появившись на сцене в начале вечера, сказала собравшимся, что мистер Байден "вернул в Белый дом достоинство, порядочность и компетентность".

Во вторник перед участниками съезда выступит Барак Обама. В среду настанет черед Билла Клинтона. Оба они — бывшие президенты, которые выдвигали свою кандидатуру на переизбрание и победили. У Байдена такой возможности не будет. Его речь на съезде, если в ближайшие пять месяцев не случится ничего экстраординарного, станет последним обращением президента к массовой американской телеаудитории.

По сообщениям американской прессы, Байден все еще испытывает разочарование из-за того, что его вынудили уступить дорогу Харрис — он считает, что смог бы победить Трампа. Но он утверждает, что примирился с этим решением.

Завершив речь — уже после полуночи на восточном побережье США — президент покинул съезд и направился в Калифорнию на отдых.

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