Александр Полячков, арестованный в Калининграде в июне по обвинению в шпионаже, имеет гражданство Литвы. Эту информацию министерство иностранных дел страны подтвердило в ответ на запрос журналистов LRT.

"Министерству иностранных дел известно о данном случае задержания гражданина Литовской Республики в Российской Федерации, данный гражданин за помощью не обращался", — говорится в сообщении ведомства. По данным МИД, о ситуации проинформировано литовское консульство в Калининграде.

В понедельник издание "Медиазона" сообщило, что Полячков был арестован по делу о шпионаже 21 июня. В начале июля была рассмотрена апелляция мужчины на решение о мере пресечения, которое было оставлено в силе.

Изучив открытые источники, журналисты пришли к выводу, что Полячков — вероятно, гражданин Литвы. На просьбу "Медиазоны" о комментарии литовские дипломаты не ответили.

Детали обвинения, выдвинутого против Полячкова, неизвестны. В России дела о шпионаже традиционно рассматриваются в закрытом режиме, материалы следствия засекречены.

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