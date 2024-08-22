Президент Украины Владимир Зеленский посетил районы Сумской области, граничащие с Курской областью России, где ВСУ продолжают наступательную операцию. В приграничье, как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, он провел совещание с главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюхом.

По словам главкома ВСУ, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще один населенный пункт, его название в сообщении не приводится. Генерал Сырский также рассказал главе государства, что ВСУ "пополнили обменный фонд", взяв в плен российских военных, и проинформировал о налаживании деятельности украинской военной комендатуры на российской территории, находящейся под контролем украинских войск.

Артюх доложил Зеленскому об обстановке, сложившейся в регионе после начала военной операции ВСУ в Курской области. По его словам, на Сумщине наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданского населения.

На совещании обсуждалась также координация действий в приграничных районах между армией, полицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, в том числе для организации поставок гуманитарных грузов в контролируемые Украиной районы Курской области.

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Генерал-полковник Сырский заявил 20 августа, что под контролем ВСУ в этом российском регионе находится более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта. По его утверждению, украинские формирования продвинулись на 28-35 км вглубь территории РФ.

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