Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия пыталась атаковать Курскую атомную электростанцию в городе Курчатов Курской области. Об этом он сказал днем 22 августа на совещание по ситуации в приграничных регионах.

"Противник пытался сегодня наносить ночью удары по [Курской] атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", — заявил Путин.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, отвечая на вопрос Путина, сообщил, что на Курской АЭС "стабильная ситуация", на станции "все работает в штатном режиме".

Независимых подтверждений, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС, нет. В Курской области вечером 21 августа и ночью 22 августа четыре раза объявляли об опасности ракетного удара, следует из сообщений Смирнова в его Telegram-канале. По словам главы региона, вечером силы ПВО сбили одну украинскую ракету, ночью — две ракеты и один беспилотник. Минобороны РФ сообщало только о том, что ПВО сбили в Курской области один дрон.

Представители Курской АЭС и "Росатома" не комментировали сообщения о попытке атаки атомной электростанции.

10 августа, скоре после начала наступления ВСУ в Курской области, Россия сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на территории Курской атомной электростанции обнаружили фрагменты сбитых ракет. На этом фоне появились сообщения о том, что АЭС намерен посетить глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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